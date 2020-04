Nel giorno di Pasquetta, le Guardie Forestali Ambientali al servizio dei cittadini

Su disposizione del commissario della XV Comunità Montana Ing. Prof. Gianluca Quadrini ed in collaborazione con il Presidente del nucleo di protezione civile G. F.A . Valle del Liri , Simone Rocco le Guardie Forestali amnbientali hanno pattugliato e controllato il territorio della XV Comunità Montana. I controlli sono stati coadiuvati dal vice- presidente Di Folco Patrizio insieme a diversi volontari, che hanno rinunciato a trascorrere le festivitá insieme alle proprie famiglie per collaborare con le forze dell’ordine, al fine di presidiare e controllare i luoghi e soprattutto i prati, meta delle classiche scampagnate di Pasquetta. “I cittadini sono stati molto rispettosi delle disposizioni del Governo ,- ha commentato Di Folco-. Dai nostri controlli sui luoghi a rischio non abbiamo riscontrato irregolarità e presenza di persone sui luoghi un tempo frequentati da miglia di persone. Un ringraziamento va ai volontari che si sono resi disponibili: Giuseppe , Alessandro, Katiuscia, Bernardo, Rocco ecc. Grazie al vostro senso di responsabilità verso il prossimo e verso gli Italiani”.

COMUNICATO STAMPA