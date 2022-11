Nel futuro del giovanissimo ciociaro Alessandro Silvaggi la Formula 4

Il giovane Rookie di Ceccano Alessandro Silvaggi,tenta il grande salto. Dopo soddisfacenti stagioni nel karting,nei giorni scorsi,ha ricevuto la buona notizia. Proprio qualche giorno prima del suo quindicesimo compleanno,Alessandro,ha avuto la convocazione da parte del team Prf per la disputa di una sessione di test in vista della stagione 2023 nel campionato internazionale Formula 4. Il giovane pilota di Ceccano,avrà modo di provare la Formula a ruote scoperte sul circuito internazionale francese di Le Mans. Grande soddisfazione da parte sua “Sono molto contento– Asserisce Alessandro- di questa convocazione,dopo una stagione 2021 dove ho svolto molte giornate di test con la vettura Formula 4,attendevo questo momento”. Per l’adolescente classe 2007,c’è stata anche la gratificazione di aver provato in pista,sul finire del 2021,la Lamborghini Huracàn per il trofeo omonimo della casa modenese. Intanto il pensiero,per il giovanissimo è rivolto alla tre giorni di test in programma dal 15 al 17 novembre prossimi.Saranno i primi passi per Alex in vista di una stagione 2023 nel campionato Formula 4 Fia,un traguardo importante,dopo anni di grande impegno nel Karting a varie latitudini.

