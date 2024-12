NEL FRUSINATE DA OGGI IN 60 UFFICI POSTALI DEI COMUNI AL DI SOTTO DEI 15.000 ABITANTI DISPONIBILI I SERVIZI ANAGRAFICI

Le abilitazioni al servizio hanno interessato ulteriori 55 nuovi uffici postali consentendo già da oggi al cittadino di richiedere a sportello uno o più certificati per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica. Nove gli uffici del frusinate dove sono stati installati particolari “Totem” dai quali i cittadini possono stampare in automatico e gratuitamente i certificati in carta semplice di loro interesse

Nuova tappa del Progetto Polis in provincia di Frosinone.

Da oggi il servizio di richiesta di certificati anagrafici e stato civile è disponibile in ulteriori 55 uffici postali di altrettanti comuni con popolazione sotto i 15mila abitanti. Con queste nuove attivazioni salgono a 60 le sedi abilitate in tutta il frusinate.

Per maggiori informazioni e per individuare gli uffici abilitati è possibile consultare il sito www.poste.it nella sezione “Cerca gli Uffici Postali ” e dal menù “Servizi” selezionare “Servizi della Pubblica Amministrazione Polis – Certificati anagrafici – Sportello”.

Le tipologie dei certificati. In tutti i 60 uffici postali abilitati, direttamente allo sportello, il cittadino può richiedere, per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica uno o più certificati tra il certificato anagrafico di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), di stato civile, stato di famiglia e stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, unione civile e contratto di convivenza.

Gli altri servizi disponibili. Inoltre, sempre in questi giorni, in 9 sedi (Coreno Ausonio, Alvito, Amaseno, Esperia Inferiore, Supino, Vico Nel Lazio, La Forma, Pignataro Interamna e Pico) sono stati attivati dei “totem” innovativi dai quali i cittadini, con l’utilizzo della carta d’identità elettronica o dello spid, possono scaricare in autonomia i certificati di loro interesse in carta semplice.

Ai certificati anagrafici si aggiungono i tre documenti INPS relativi al cedolino della pensione, alla certificazione unica e al modello “OBIS M” e i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” attualmente disponibili in 83 uffici postali della provincia di Frosinone.

L’implementazione e l’estensione di questi servizi rientra nell’ambito del più ampio progetto “Polis”, il progetto di Poste Italiane che accanto a importanti interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli uffici postali punta a trasformare queste sedi nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti, a livello nazionale.

Nel Frusinate gli uffici postali già ristrutturati e operativi secondo la tipologia “Polis” sono 31, due invece le sedi interessate attualmente dai lavori.

COMUNICATO STAMPA