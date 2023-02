Nel Cassinate il risultato elettorale di Libero Mazzaroppi è di assoluta rilevanza

Il Sindaco di Aquino: “Il territorio è un laboratorio politico, ora un patto per lo sviluppo socio-economico”.

Il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi, a pochi giorni dalle elezioni regionali che lo hanno visto raccogliere un enorme consenso, vuole rivendicare il risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra tanti amministratori del cassinate: un vero laboratorio politico del centrosinistra con cui bisognerà confrontarsi anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Sindaci, assessori, consiglieri, cittadini e tanti giovani che hanno partecipato attivamente a questo progetto, stanno elaborando un documento territoriale con una proposta di sviluppo socio-economico sinergico che diventerà un impegno concreto per il futuro.

“Letti i numeri personali, specie di Cassino e dell’intero cassinate – ha commentato Libero Mazzaroppi – prioritariamente ritengo doveroso esprimere sentimenti di profonda e sincera gratitudine a tutte le elettrici e gli elettori che mi hanno accordato, seppur in un momento di contingenza storica e sistemica densa di difficoltà per le forze di sinistra, un consenso che, oserei definire, di rilevanza e portata notevole sia a livello personale che a livello partitico territoriale.

Oltre 6ooo (seimila) preferenze ottenute che collocano la mia persona ai primi posti in ogni comune del territorio, anche in alcuni ove il mancato sostegno, talvolta sfociato nella più totale ed allergica avversione, azionato in maniera del tutto inopportuna ed ingiustificata da qualche, anche autorevole, amministratore che ispira e richiama la sua azione al centro-sinistra a seconda delle convenienze.

Un risultato che mi fa vedere con favore l’inizio di un nuovo processo politico in corso nelle terre di San Tommaso e San Benedetto e mi fa auspicare un nuovo corso, fatto di un ricco patrimonio di sensibilità, conosciute e apprezzate in questi giorni di campagna elettorale, animate da quella condivisione che non aziona alcuna esclusione pregiudiziale o invidiosa”.

Dopo l’analisi di quanto fatto, si pensa al futuro: “Qualcuno in questo territorio, dati inconfutabili alla mano, deve prendere atto che nel nuovo processo di centro-sinistra, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, bisogna confrontarsi con gli amministratori lungimiranti, con i cittadini e con tutti i movimenti, anche sindacali, e con tutti i soggetti politici che mi hanno sostenuto. Soprattutto facendo tesoro di alcune scelte strategiche inopportune o sbagliate.

Abbiamo costruito una piattaforma plurale che rende necessaria, nelle scelte future di chi intende proporsi come guida amministrativa e politica, la presenza delle ragioni e dei valori che, insieme a Pensare Democratico, abbiamo portato avanti in questa campagna elettorale.

Il centro-sinistra del cassinate, valutata ed apprezzata la straordinaria affermazione di Sara Battisti e il notevole consenso attribuito alla mia persona, dovrà necessariamente ripartire dal nostro laboratorio politico”.

Mazzaroppi torna a parlare di coesione ed attacca duramente chi ha mirato solo a lacerare, a dividere, sostenendo candidature, talvolta improbabili, minando anche le stabilità e la concretezza di buone e solide esperienze amministrative.

“Partendo dalla forza dimostrata, nei prossimi giorni, insieme, elaboreremo un documento territoriale volto ad una proposta di sviluppo socio-economico sinergico del territorio per aiutare il mondo del lavoro, gli strati più deboli della società, l’associazionismo solidale, i giovani, l’ambientalismo progressista e riaffidare a tutti loro la rappresentanza e la dignità sociale e politica che meritano e che per troppo tempo è stata vilipesa”.

