Nel Cassinate il bunker delle sigarette: smantellata la più grande fabbrica clandestina d’Europa

Blitz nel Cassinate: scoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette d’Europa nascosta in un bunker.

Un impianto sotterraneo all’avanguardia, camuffato sotto un capannone apparentemente dismesso, in grado di produrre fino a 2,7 miliardi di sigarette l’anno. È quanto hanno scoperto la Guardia di Finanza di Ancona e la Procura della Repubblica di Cassino, guidata dal procuratore capo Carlo Fucci, in collaborazione con le Fiamme Gialle di Frosinone.

L’operazione, tra le più imponenti mai eseguite in Europa, ha smantellato una vera e propria cittadella industriale del contrabbando: tre linee produttive ad alta tecnologia, corridoi illuminati, officine per la manutenzione e perfino alloggi per gli operai, completi di letti, bagni, docce e sala da pranzo.

All’interno del bunker, accessibile tramite una finta parete azionata da un sofisticato sistema idraulico, la produzione viaggiava a ritmi record: 5.000 sigarette al minuto, pronte a rifornire il mercato nero europeo con copie perfette dei marchi più noti.

Il bilancio del blitz è imponente:

150 tonnellate di sigarette contraffatte sequestrate

170 tonnellate di materiali da imballaggio e precursori (filtri, cartine, colla, fogli laminati)

4 tir e 2 furgoni utilizzati per la logistica

macchinari e immobili per oltre 5 milioni di euro

Il danno fiscale stimato supera i 600 milioni di euro tra accise, IVA e dazi doganali non versati.

Un arresto è già stato eseguito, mentre diverse persone risultano indagate per contrabbando aggravato. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera e i possibili legami con reti criminali internazionali.

Il tenente colonnello Giuseppe Romanelli, comandante del Gruppo di Ancona, ha definito l’operazione “una risposta concreta al crimine organizzato, capace di operare su scala industriale e con impatti devastanti sull’economia legale e sulle entrate dello Stato”.

Con questo sequestro, la Procura di Cassino e la Guardia di Finanza infliggono un colpo decisivo a una delle più sofisticate reti di contrabbando mai individuate in Italia.