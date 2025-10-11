Negli uffici postali di Boville Ernica e Fiuggi attivati impianti fotovoltaici

Produrranno energia rinnovabile e saranno destinati all’alimentazione delle due sedi, per un risparmio annuo in termini di emissione di anidride carbonica di 16 tonnellate.

Proseguono in provincia di Frosinone gli interventi di Poste Italiane a favore della sostenibilità ambientale.

Con l’allaccio alla rete elettrica nazionale, sono entrati in produzione gli impianti fotovoltaici degli uffici postali di Boville Ernica e Fiuggi.

I numeri dei nuovi impianti. Composti da moduli posizionati sul tetto delle sedi, gli impianti sono in grado di generale una potenza complessiva di 11,3 KWp per l’ufficio postale di Boville Ernica e 9,9 KWp per l’ufficio postale di Fiuggi, per una previsione di energia prodotta annualmente di complessivi 28.490 kWh, consentendo un risparmio complessivo in termini di emissione di anidride carbonica di 16 tonnellate annue e per gli immobili un elevato risparmio di consumi elettrici.

Il Progetto Polis. L’installazione di questi undici impianti fotovoltaici rientra nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per rendere gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti uno sportello unico per l’erogazione dei servizi della Pubblica Amministrazione. Il progetto, che in provincia di Frosinone finora ha già coinvolto 48 uffici postali, 42 già operativi e 6 con i lavori in corso, tra le altre cose, infatti, prevede anche importanti interventi dal punto di vista infrastrutturale.

Gli altri impianti fotovoltaici già attivi in provincia di Frosinone. Con l’entrata in funzione di Boville Ernica e Fiuggi, salgono a 11 gli impianti fotovoltaici attivi in provincia di Frosinone di proprietà di Poste Italiane, nell’ambito del Progetto Polis. Gli altri impianti sono collocati presso gli uffici postali di Arnara, Arce, Aquino, Atina Inferiore, Ceprano, Giuliano Di Roma, Pico, Piedimonte San Germano e Pofi.