NEGLI UFFICI POSTALI ABILITATI DI FROSINONE E PROVINCIA È POSSIBILE IL RITIRO DELLA CARTA “DEDICATA A TE”

Poste Italiane invita i nuovi aventi diritto a pianificare il ritiro della carta a partire dal 6 novembrepresso uno degli uffici postali del frusinate abilitati al servizio di prenotazione da remoto.

Per i vecchi beneficiari l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto,

non sarà necessario recarsi presso gli uffici postali

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa, a partire da giovedì 6 novembre.

Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non sarà necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta.

Pertanto, chi dovrà ritirare la nuova carta potrà recarsi in uno dei 130 uffici postali della provincia, presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. Presso gli uffici postali abilitati al servizio di prenotazione da remoto, il ritiro potrà anche essere pianificato prenotando il turno da app o dai canali aziendali dedicati, selezionando il servizio “altro”, l’ufficio postale desiderato, la data e l’orario dell’appuntamento.

Poste Italiane aggiunge che negli uffici postali che osservano orario prolungato fino alle 19.05 è consigliabile presentarsi nella fascia oraria compresa tra le 14.30 e le 17.00, mentre negli uffici postali disponibili nell’orario antimeridiano, è consigliata quella compresa tra le 11.00 e le 13.00.

In entrambi i casi è preferibile evitare la giornata del lunedì. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a coloro che abbiano già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio comune.

Per ulteriori informazioni è disponibile una sezione dedicata sul sito di Poste Italiane al seguente link: poste.it/carta-dedicata-a-te