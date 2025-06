Nebrodi Racing sugli scudi alla Guarcino-Campocatino con Cristian Fedeli

Il pilota frusinate, portacolori del sodalizio messinese, ha vinto per la terza volta in carriera la

Salita Guarcino-Campocatino, la gara di casa. A bordo della sua Formula Gloria ha gareggiato tra

le moderne

Altro scenario nel quale è stata impegnata la Scuderia Nebrodi Racing, durante il fine settimana passato,

la Salita Guarcino-Campocatino, in provincia di Frosinone, gara di casa per il pilota Cristian Fedeli.

Il driver di Torrice (FR), a bordo della Formula Gloria auto-preparata, arrivava dalla vittoria nella gara di

Ability Drive svoltasi a Pettoranello del Molise, e puntava dritto a ripetersi, dopo le due affermazioni già

ottenute, nella competizione casalinga.

La Guarcino–Campocatino, prova valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche, con al

via anche le vetture moderne, ha visto i concorrenti sfidarsi lungo un tracciato di circa 7 chilometri, tra

tornanti e paesaggi mozzafiato.

Al termine delle due manches di gara è arrivata la vittoria tra le storiche di Totò Riolo, nome già conosciuto

in ambito rallistico, in Sicilia e non solo, mentre tra le vetture moderne Cristian Fedeli ha potuto

festeggiare un nuovo successo, il terzo in carriera nella salita frusinate.

Questo il commento del pilota dopo la vittoria:

“Abbiamo deciso di affrontare la Guarcino-Campocatino con l’obiettivo di divertirci, cercando

comunque di migliorarci se possibile. Volevamo anche testare il nuovo setup della mia vettura,

dopo alcuni aggiornamenti soprattutto al motore. La gara è stata bellissima, una location

favolosa e l’organizzazione è stata impeccabile. Nonostante la pioggia del sabato che ha reso

alcuni tratti davvero scivolosi ed anche il fatto di aver utilizzato le gomme dello scorso anno, a

causa della difficoltà a reperire nuove Pirelli per la mia auto, è arrivata la vittoria e per questo

risultato vorrei ringraziare la Scuderia Nebrodi Racing, tutti gli amici che sono venuti a fare il tifo

per me ed a sostenermi, i ragazzi dell’assistenza, Cesare di DrcSportManagement che mi segue

dal lontano 2008, ora in collaborazione con SM RacingMedia, per il supporto mediatico”

Siamo certi che Cristian, anche spinto da questa nuova vittoria, sarà pronto a regalare, a sé stesso ed

alla Scuderia Nebrodi Racing, altri importanti e brillanti risultati nel prosieguo della sua stagione.

Credits: SM RacingMedia –Drc Sport Management