Nazionale italiana basket in carrozzina a Veroli

Dal 2 all’8 giugno 2025 gli azzurri saranno a Veroli. La Nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina under 23 si allenerà al PalaCoccia in vista del mondiale che si terrà in Brasile dal 12 al 20 giugno 2025.

“Prende il via una settimana importante per la nostra Nazionale Under 23, che si sta preparando in vista della prossima avventura ai campionati del mondo in Brasile, torneo che opporrà i nostri ragazzi ai migliori giovani talenti a livello mondiale – ha commentato il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, Fernando Zappile – Ed è con grande piacere da parte della Federazione che per gli ultimi giorni prima della partenza la nostra Under abbia scelto proprio le strutture di Veroli per il ritiro e gli allenamenti, ennesima riprova dell’organizzazione impeccabile e dell’ospitalità garantita dalle amministrazioni locali, dal sindaco Caperna e dalla sua giunta, oltre che del lavoro impeccabile del nostro delegato regionale Fascina. Che sia di buon auspicio affinché i nostri azzurrini possano tenere alti i colori italiani in Brasile”.

“Ringrazio il presidente della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, Fernando Zappile che ha approvato la mia scelta, in qualità di delegato Fipic Regione Lazio, di assegnare il raduno della nazionale al Comune di Veroli – ha dichiarato Piergiorgio Fascina – Fattiva collaborazione da parte del sindaco Germano Caperna e del delegato allo sport Fabrizio Rotondo i quali non hanno esitato ad accogliere gli azzurri. Un pre-mondiale di basket in carrozzina è un significativo momento di condivisione di valori sociali e un evento di importanza globale; una vetrina internazionale che saprà promuovere Veroli e la provincia di Frosinone in Italia e nel mondo. In bocca al lupo perciò ai nostri ragazzi e a coach Fabio Castellucci che rappresenteranno l’Italia ai Campionati del Mondo di Sao Paolo 2025″.

“È un piacere per Veroli aprire le porte a questi giovani atleti che rappresentano il volto più autentico dello sport: quello fatto di impegno, passione, resilienza e spirito di squadra – ha affermato il sindaco Germano Caperna – Il loro cammino verso il Mondiale è una lezione che parla a ciascuno di noi, ricordandoci che i limiti più grandi sono spesso quelli che ci poniamo da soli”.