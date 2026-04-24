NATURAL RISK FORUM, CIACCIARELLI: «PRIORITARIO LAVORARE PER LA PREVENZIONE DELLE CALAMITÀ NATURALI»

«Con grande piacere ho preso parte al Natural Risk Forum, una validissima occasione di analisi e di confronto sul rilievo e sul valore innovativo assunto dal Natural Risk Index, grazie al quale riusciamo ad avere una nuova configurazione dei rischi catastrofali presenti nel Lazio. Davanti alla consapevolezza dei pericoli connessi, in particolare, al fenomeno sismico ed al fenomeno alluvionale, abbiamo inteso, come Regione Lazio, rafforzare le attività in materia di prevenzione, avviando, in collaborazione con la nostra Sala Operativa, un’attività di mappatura delle aree territoriali esposte a maggiori rischi, così da costruire una programmazione di interventi in grado di contrastare e ridurre la possibilità del loro verificarsi. Particolare valore ha assunto anche la formazione, arrivando, dopo 14 anni dalla sua previsione, a regolamentare l’istituto della scuola di alta formazione della protezione civile. L’introduzione del nuovo parametro del Natural Risk Index rappresenta un elemento, dunque, di particolare importanza per la promozione di una attività di analisi e di verifica di tutti i dati necessari a definire le funzionali azioni di contrasto a tali fenomeni. Ringrazio gli organizzatori di tale evento per l’importanza data al tema della prevenzione dei rischi del nostro territorio».Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alla Protezione civile della Regione Lazio.