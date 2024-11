Natale in bellezza a Morolo: domani l’evento dell’anno

Un Natale dedicato alla bellezza, alla cura del proprio corpo, al benessere, in una parola: alla vita.

E’ il Christmas Party l’evento organizzato dal centro benessere Alteri Beauty Spa in programma il prossimo sabato 30 novembre 2024 presso la sede di Via Guglielmo Marconi, 61 a Morolo.

L’iniziativa, ideata dalla titolare Stefania Alteri, intende rilanciare quel messaggio di salute, che ne ha caratterizzato una carriera, oggi lunga 35 anni: “Come ripeto sempre alle persone – sottolinea – la vera ricchezza per ognuno di noi è la salute. Prendersi cura del proprio corpo è l’aspetto più importante perché a beneficiarne non è solo il corpo ma anche la mente”.

Una vera e propria mission quella di Stefania che, recentemente, si è specializzata anche in estetica oncologica, conseguendo un master che gli ha dato la possibilità di avviare un importante progetto di sostegno ai pazienti oncologici, iniziativa pioneristica per la provincia di Frosinone.

Il Christmas Party rappresenta un’occasione unica per chi vorrà sottoporsi all’analisi della propria pelle: il centro è infatti dotato di una strumentistica di ultima generazione che darà il responso relativo alla conformazione della propria cute e suggerirà il prodotto migliore per la cura e il miglioramento della stessa.

Dalle 9.00 alle 18.00, previo appuntamento, il personale del centro benessere sarà pronto ad accogliere tutte le persone e a rispondere a domande e necessità.

Il tutto a prezzi che prevedono una scontistica da sogno!

Durante la giornata verranno infatti proposti pacchetti a costi esclusivi riguardanti Pedicure spa e Riflessologia plantare, Fitness Well, Pressoterapie e Bendaggi corpo, T-shape corpo, Trattamenti viso con radiofrequenza e T.E.D., Candle Massage, Scrub corpo con massaggio relax e maschera viso e altro ancora.

Ma le sorprese per il Christmas Party non finiscono qui. L’Alteri Beauty Spa, infatti, in collaborazione con l’azienda Uniqua Pea Cosmetics, consegnerà a chi acquisterà i prodotti della linea, biglietti per partecipare alla lotteria “Uniqa&Vincente” che mette in palio una fantastica vacanza per due a Zanzibar, oltre ad altri premi.

Chi acquisterà pacchetti e prodotti, avrà anche un invito per il Christmas Dinner “Polvere di Stelle”, di domenica 1 dicembre presso Villa Cinelli. Una serata di gala unica e indimenticabile con musica dal vivo, sorprese e regali.

Il centro estetico Alteri Beauty Spa si trova a Morolo in Via Guglielmo Marconi, 61. Per avere informazioni e per prendere appuntamento è possibile telefonare ai numeri 351 565 7935 e 0775 228124, oppure inviare una mail a questo indirizzo: stefaniaalteri@gmail.com

