Natale Cisternese 2025, un successo per presenze ed eventi

Con la discesa in piazza XIX Marzo della Befana nella giornata di ieri, 11 gennaio – evento posticipato a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso fine settimana – si è conclusa una riuscita edizione del Natale Cisternese che ha proposto al pubblico un cartellone ricco di eventi per grandi e piccini.

La rassegna ha offerto con cadenza quotidiana per l’intero periodo delle festività proposte che hanno spaziato dagli appuntamenti tradizionali a quelli destinati ai bambini passando per le rappresentazioni teatrali, i concerti e gli intrattenimenti all’aperto. Insomma un Natale diffuso che, complici il grande albero di Natale, le luminarie e le lucigrafie sul restaurato ex Palazzo comunale, ha confermato di essere un elemento di grande attrattività avendo richiamato un pubblico sempre numeroso.

Tra tradizione e novità la rassegna ha proposto, oltre al suggestivo Presepe alle Grotte di Palazzo Caetani che ha accolto visitatori da tutta la provincia e all’allestimento del Villaggio di Babbo Natale che ha accolto bambini e adulti, la caratteristica di questa edizione 2025 del Natale Cisternese è stata una variegata offerta musicale con eventi live che hanno spaziato dalla musica classica al soul al folklore passando per il jazz, il pop, il rock’ n blues e i tanti cori gospel che hanno trovato spazio anche all’interno di alcune parrocchie cittadine.

Un bilancio dunque più che positivo per l’amministrazione comunale che esprime soddisfazione per la riuscita del programma.

«Con la tradizionale discesa della Befana e la distribuzione di dolci e caramelle – sottolineano l’assessora alla cultura Maria Innamorato e la consigliera delegata al Turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino – abbiamo ufficialmente chiuso una edizione del Natale Cisternese con la quale, ancora più che negli anni scorsi, abbiamo proposto un ampio cartellone di eventi, diversificati per tutte le fasce di età e gusti. Musica, attrazioni per bambini, intrattenimenti all’aperto hanno allietato per un gran numero di persone e non soltanto di Cisterna».

«Un cartellone ricco di iniziative – spiega il sindaco Valentino Mantini – che ha dato spazio ad artisti e operatori del settore del territorio per rendere il periodo delle festività il più attrattivo possibile per cittadini e attività economiche locali alla cui riuscita ha contribuito il fascino del rinnovato giardino di Piazza XIX Marzo».