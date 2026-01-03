Natale Cisternese 2025: eventi, musica e tradizione fino all’Epifania

Voice Academy Gospel, presepe nelle grotte Caetani, discesa della Befana ed altro.

Prosegue il ricco calendario del Natale Cisternese 2025, che continua a regalare emozioni, cultura e spettacolo fino alla giornata dell’Epifania, con un fitto programma di eventi pensati per grandi e piccoli.

Fino al 6 gennaio sarà possibile visitare a Palazzo Caetani “Nel Mondo di Babbo Natale” (3, 4 e 5 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00, il 6 gennaio dalle 17.00 alle 19.00) e il suggestivo Presepe nelle Grotte, aperto il 4, 5 e 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Il programma degli eventi prende il via sabato 3 gennaio con “Notte Stellata”, concerto con Paolo Mascari (tenore), Martina Mannozzi (soprano) e Silvia Gentili al pianoforte, alle ore 17.00 nella Sala Zuccari di Palazzo Caetani.

Imperdibile alle ore 19.15 il concerto del Coro Gospel Voice Academy nella Chiesa di Madonna dell’Olmo (Olmobello). Il coro diretto dal M° Giovanni Silvia è composto da 27 elementi e nasce con l’intento di fondere le caratteristiche tipiche del gospel ai ritmi più moderni del soul e del funky.

Giovanni Silvia, è stato fondatore e poi direttore e solista dal 1995 al 2007 del coro gospel Big Soul Mama, prima di iniziare questo nuovo progetto. Il suo coro ha collaborato e partecipato al tour europeo di Tiziano Ferro ed inciso nel suo album d’esordio “Soul Dier”, con Joy Malcom cantante inglese solista degli Incognito. Ha inoltre collaborato con Harold Bradley e Claudia Marss. Vanta importanti collaborazioni ed esibizioni, tra le quali con il cantante Harold Bradley, con il quale hanno partecipato alla manifestazione RAI “La Bibbia Giorno e Notte” andata in onda in mondo visione sul canale satellitare Rai Educational 2. Il repertorio comprende brani di Kirk Franklin, Curt Carr, Hezekiah Walker, oltre a brani tradizionali rivisitati in chiave moderna ( How Got Over, Oh Happy Day..).

Domenica 4 gennaio alle ore 17.00, nella Corte di Palazzo Caetani, l’ensemble Il Flauto Magico propone “In omaggio al Bambinello: canti della tradizione dal Natale all’Epifania”. Alle ore 19, sempre nella Corte, si esibisce la Mustang Southern Rock Band, mentre alle ore 19.15 la Chiesa di San Francesco d’Assisi ospita il Concerto di ben tre cori: il Coro Polifonico Luigi Zangrilli diretto dal M° Vittoria Baccari e al piano Serena Pistilli, il Coro Santa Maria Goretti diretto dal M° Tiberio Rigoni, e i Joyful Singers diretti dal M° Bruno Soscia con al piano il M° Vincenzo Bianchi.

Lunedì 5 gennaio alle ore 17.30 in Piazza XIX Marzo, l’atteso appuntamento dai bambini ma anche dai grandi con la tradizionale Discesa della Befana dall’ultimo piano di Palazzo Caetani con distribuzione di dolci e caramelle, a cura dell’Associazione di Protezione Civile ANVVFC – Sezione di Cisterna.

Infine martedì 6 gennaio, con “Versi di Natale”, si terrà la performance itinerante de Il Menù della Poesia, dalle ore 16.00 alle 20.00 nel Giardino di Piazza XIX Marzo e a Palazzo Caetani, mentre alle ore 16.30, sempre in Piazza XIX Marzo, spazio allo spettacolo per famiglie “Il Viaggio di Babbo Natale e i suoi amici” a cura di Festa Esplosiva.