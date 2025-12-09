NATALE A SORA 2025: LE SCUOLE PROTAGONISTE DELLA MAGIA. IN SCENA 11 SPETTACOLI CON 500 STUDENTI

Il grande cuore del Natale sorano batte anche e soprattutto nelle scuole. Nell’ambito del ricchissimo programma di “Sora Città del Natale 2025”, il tradizionale programma Natalizio delle Scuole si prepara ad incantare la città con un cartellone ricco: ben 11 spettacoli che vedranno salire sul palco, tra teatro, musica, canto e danza, oltre 500 studenti di ogni ordine e grado, dagli asili nido agli istituti superiori.

Dal 4 al 24 dicembre 2025, i teatri, le sale e le piazze della città si trasformeranno in palcoscenici di talento, creatività e gioia pura. Ogni spettacolo è il frutto di mesi di lavoro, passione e dedizione da parte degli studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, diventando un dono speciale per le famiglie e l’intera comunità.

Un percorso di crescita e comunità

La Rassegna non è solo intrattenimento ma un fondamentale momento di crescita educativa e sociale. Attraverso l’esperienza del palcoscenico, i ragazzi sviluppano competenze, superano timidezze, imparano il valore del lavoro di squadra e si sentono parte attiva della vita culturale della loro città. È il Natale visto con gli occhi e l’entusiasmo delle nuove generazioni.

Francesca Di Vito, Consigliera con delega alla Pubblica Istruzione, dichiara con grande emozione: “Quest’anno la risposta delle nostre scuole è stata straordinaria, tanto da raggiungere 11 spettacoli in cartellone. Vedere oltre 500 bambini e ragazzi impegnati a regalare emozioni natalizie è per me il dono più bello. Questo programma è la testimonianza vivente di una comunità educante che lavora in sinergia: un ringraziamento enorme va ai Dirigenti Scolastici, agli insegnanti, al personale ATA, ai genitori e, naturalmente, ai nostri fantastici studenti. Sono loro i veri protagonisti di questo Natale. Invito tutta la cittadinanza a venire a festeggiare e applaudire i nostri giovani talenti: ogni spettacolo sarà una celebrazione della speranza, della bellezza e dello spirito di comunità che definisce il nostro essere Sora”.

Informazioni per il pubblico

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma dettagliato con date, orari e sedi degli 11 spettacoli è disponibile sul sito del Comune di Sora e sui canali social di “Sora Città del Natale”. Un’occasione imperdibile per respirare l’autentica magia del Natale, quella fatta di sorrisi, applausi e sani valori.

Un Natale che educa e unisce

Con questa imponente partecipazione del mondo scolastico, “Sora Città del Natale 2025” rafforza il suo ruolo non solo come evento di intrattenimento, ma come un vero e proprio progetto culturale e comunitario, che pone al centro i giovani e il loro sguardo sul futuro, all’insegna della festa più attesa dell’anno.