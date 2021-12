Natale a Ferentino, tutto pronto per un altro weekend di eventi in città

Tutto pronto per un altro weekend ricco di appuntamenti con le iniziative del Natale di Ferentino. Dopo il grande successo di domenica scorsa, che ha visto la nutrita partecipazione di famiglie, bambini, anziani e giovani, la programmazione predisposta dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Pompeo, dalla Pro Loco del presidente Luciano Fiorini e in collaborazione con le associazioni cittadine, prosegue con gli eventi di domenica prossima.

A partire dalle 10.30, in piazza Matteotti, è in programma la ‘Tombolata in piazza’ con l’arrivo di Babbo Natale e le ‘Fiabe Animate’. Alle ore 11 appuntamento con ‘Babbo Natale Edilizia Acrobatica’ a cura di ‘Lion Edil’ che scenderanno dal palazzo comunale per la premiazione del concorso letterario ‘La letterina di Babbo Natale’, a cura dell’associazione ‘I Carillon’. L’associazione ‘L’Airone’ si occuperà del momento enogastronomico, con un secondo appuntamento per i golosi di caldarroste, vin brulè, bruschette e cioccolato caldo. Anche in questa domenica è in programma lo spettacolo de ‘Le Farfalle Luminose’ e non mancheranno le attrazioni per i bambini.

Alle ore 18, nella splendida cornice dell’Abbazia di Santa Maria Maggiore, l’appuntamento musicale più atteso del periodo natalizio, quello con ‘Ferentino Gospel’. Quest’anno lo spettacolo sarà firmato da ‘The Gospel Brothers And The Voices of Workship’, per la prima volta in Italia.

È la formidabile intuizione di due tra le voci più brillanti della scena Gospel moderna, ovvero Mr. Raymond Thompson (da Dallas) e Mr. Marlin Monroe Williford (da Detroit) che insieme a Monica Lewis, Brenda Turner, John Alexander e Journey Sings creano un sestetto di assoluta eleganza e raffinatezza musicale e vocale. Voci calde, profonde ed energiche accompagnano ritmi soul con un repertorio classico, rivisitato con toni pop e brani di gospel contemporaneo. Lo spirito religioso della cultura afroamericana. La tradizione spiritual si arricchisce nel gospel di armonie jazz e blues per trasmettere con entusiasmo i valori evangelici ad un pubblico che si lascia coinvolgere, grazie alla passione della musica.

Un gruppo che vanta collaborazioni eccellenti, nel mondo musicale, del calibro di Mariah Carey e Sarah Connor e nel frattempo tutti i componenti del gruppo si sono aggiudicati, nelle più celebri trasmissioni televisive, quali Voice of Germany e X-Factor Germany, i primi premi per le loro qualità vocali.

“Riproporre una delle iniziative più apprezzate e seguite non solo nella nostra città ma anche da fuori provincia – dicono il sindaco Antonio Pompeo e l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma – ci rende sempre orgogliosi e soddisfatti del lavoro e dell’impegno che mettiamo per offrire uno spettacolo che resta nel cuore di chi assiste. Da sempre ‘Ferentino Gospel’ è un appuntamento fisso del nostro Natale e siamo felici di poterlo riproporre dopo un anno di fermo obbligato perché certamente rappresenta uno dei momenti più alti ed emotivamente coinvolgenti”.

COMUNICATO STAMPA