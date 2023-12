“Natale a Boville Ernica, alla scoperta del Presepe più antico del mondo”: il programma

“Natale a Boville Ernica, alla scoperta del Presepe più antico del mondo”. É questo il titolo della manifestazione, proposta dall’Amministrazione comunale di Boville Ernica e giunta alla sua IV Edizione 2023, che scandirà il periodo delle festività natalizie.“Ancora una volta abbiamo voluto dare spazio a tutti i nostri concittadini, dai più piccoli ai più grandi, valorizzando altresì una risorsa artistica e culturale per noi molto importante, ossia il presepe più antico del mondo, un capolavoro in bassorilievo sul sarcofago paleocristiano datato 350 dopo Cristo e conservato nella chiesa di San Pietro Ispano, il simbolo e la più antica testimonianza della cristianità nella terra di Ciociaria”, affermano il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura e allo Spettacolo Anna Maria Fratarcangeli, che spiegano: “In questo periodo magico, Boville Ernica si illumina di luci e colori, pronta ad accogliere cittadini e visitatori in un’atmosfera di gioia e condivisione”.L’attenzione dell’Amministrazione comunale è rivolta a tutte le fasce di età, con un focus particolare sui più piccoli. La magia del Natale 2023, infatti, si vive intensamente attraverso laboratori creativi per bambini, spettacoli di burattini e la creazione di un vero e proprio Villaggio di Babbo Natale, aperto a tutti i visitatori.Una novità è rappresentata anche dalle luminarie che “quest’anno, abbiamo deciso di installare non solo nel cuore del nostro borgo ma anche negli altri principali luoghi di aggregazione, così da far sentire a tutti la vicinanza dell’Amministrazione comunale e la magia del Natale – aggiungono il primo cittadino Perciballi e l’assessore Fratarcangeli -. Oltre agli ormai tradizionali addobbi del centro storico che per il Natale 2023 riguardano Piazza Sant’Angelo, Via Roma, Corso Umberto, Arco Piazza San Pietro, Porta San Nicola, Porta Santa Maria e Porta San Francesco, abbiamo infatti deciso di includere anche Madonna delle Grazie, Chiesa di Lourdes in località Scrima, Chiesa San Lucio, Ferracchiano, Santa Liberata, Colle Piscioso e la cappella di Sant’Antonio a Monte Di Fico. Il Natale è un momento di riflessione e condivisione. Vogliamo che anche le luci siano un segno di speranza e di unità per tutto il nostro meraviglioso comune”.“In collaborazione con le associazioni del territorio, stiamo costruendo un Natale inclusivo, che coinvolga ogni concittadino. Ringraziamo le associazioni per il loro prezioso contributo” concludono il sindaco Perciballi e l’assessore Fratarcangeli.

L’Amministrazione comunale invita tutti a partecipare alle festività natalizie, immergendosi nell’atmosfera unica che rende speciale il Natale a Boville Ernica.

PROGRAMMA COMPLETO:

8 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024: accensione delle Luminarie di Natale nel centro storico e nei principali luoghi di aggregazione del territorio.

16 dicembre 2023 – Presentazione del Calendario 2024 “Luci e Ombre della nostra terra”, un progetto fotografico promosso da Basilica di Santa Salome (Veroli) – Concorso Fotografico Veroli

Sala Conferenze – primo piano Biblioteca Comunale ore 15.30.

16 e 17 dicembre 2023 – “Il Villaggio di Babbo Natale” Museo Civico – ore 10.00-13.00 e 14.30-19.00.

23 dicembre 2023 – “La Tombolata” a cura dell’associazione Pro Loco, Museo Civico – ore 21.00

25 dicembre 2023 – “È Natale!”, Passeggiata di Babbo Natale e degli Zampognari per le vie del centro storico, a partire dalle ore 9.30 in collaborazione con l’associazione Pro Loco.

26 dicembre 2023 – “Concerto di Natale” a cura del Complesso Bandistico Aurora, Chiesa San Pietro – ore 17.00.

27 dicembre 2023

“Chi ha rubato i vestiti di Babbo Natale?” – Spettacolo di Burattini, Museo Civico – ore 17.00.

“La Tombolata” a cura dell’associazione Pro Loco, Museo Civico – ore 21.00

29 dicembre 2023 – “Preziosi Gioielli”, laboratorio didattico creativo per bambini, sala consiliare ore 15.30 e 17.00. Per info e prenotazioni 351 9788028.

30 dicembre 2023 – “Natale InCanto”, concerto a cura della corale “Maestro Maria Fratarcangeli”, Museo Civico ore 21.00.

3 gennaio 2024 – “Lavoriamo l’argilla”, laboratorio didattico creativo per bambini, sala consiliare ore 15.30/17.00, per info e prenotazioni 351 9788028.

5 gennaio 2024 – “Il Magico Natale”, spettacolo di burattini, Museo Civico ore 17.00.

6 gennaio 2024

“Il Mosaico”, laboratorio didattico creativo per bambini, sala consiliare ore 15.30/17.00, per info e prenotazioni 351 9788028.

“Arriva la Befana” – Sala consiliare ore 17.30 in collaborazione con Pro Loco Boville Ernica

“Concerto dell’Epifania” a cura del Complesso Bandistico Aurora, chiesa San Michele Arcangelo ore 18.00

DURANTE TUTTE LE FESTIVITÀ:

– Visite guidate al Presepe più antico del mondo e al centro storico

in collaborazione con l’associazione Pro Loco

Per info e prenotazioni 347 5571861 / 338 7854431

– Le Vie dei Presepi

Segui le indicazioni per scoprire dove poter visitare i Presepi tradizionali e i Presepi artistici realizzati nel territorio di Boville Ernica.

Piazza Santa Maria delle Grazie

Presepe artistico a cura del Gruppo del Presepe

Dal 8/12/2023 al 6/01/2024

Aperto nei giorni festivi e prefestivi

Per info: 339 2859273 / 347 6106474

Chiesa di San Lucio

Il Presepe realizzato dal Comitato Feste S. Lucio e dall’Associazione “SiAmo San Lucio”

Il presepe sarà aperto in concomitanza delle celebrazioni liturgiche

Dal 8/12/2023 al 6/01/2024

Chiesa di San Michele Arcangelo

Presepe tradizionale

realizzato dai collaboratori della parrocchia

Dal 8/12/2023 al 6/01/2024

Chiesa di San Pietro

Presepe tradizionale realizzato dal Monastero delle Monache Benedettine di San Giovanni Battista

Dal 8/12/2023 al 6/01/2024

Piazza San Pietro

Rappresentazione della Natività

a cura della Pro Loco Boville Ernica

Dal 15/12/2023 al 6/01/2024

Chiesa di Santa Liberata

Presepe tradizionale

realizzato dai collaboratori della parrocchia

Dal 8/12/2023 al 6/01/2024

INFORMAZIONI SUL VILLAGGIO DI BABBO NATALE

16 e 17 dicembre 2023 – Orario di apertura 10:00 -13:00 e 14:30 -19:00 presso il Museo Civico di Boville Ernica. Vi aspettiamo numerosi in un ambiente dove far vivere la magia del Natale ai bambini e ai i loro accompagnatori:

– ambientazioni con scenografie a tema del magico mondo di Babbo Natale

– posta di Babbo Natale: postazione dove ogni bambino potrà scrivere ed imbucare la propria lettera

– angolo della solidarietà: dove si potrà raccogliere materiale didattico e altro per le famiglie indigenti

– libreria: postazione con un grande trono dove siederà Babbo Natale affiancato da un simpatico Elfo.

– Foto ricordo insieme a Babbo Natale

– Musica di sottofondo a tema natalizio.

INFORMAZIONI SUI LABORATORI

Laboratori Didattici Creativi per Bambini:

– Laboratorio didattico “Preziosi Gioielli”, 29 dicembre 2023 ore 15.30 – 17.00 presso la sala consiliare: consiste nella realizzazione di gioielli, quali collane, bracciali, anelli o di ciondoli da poter utilizzare come addobbi natalizi. Ogni bambino potrà portare a casa il proprio lavoretto.

– Laboratorio didattico “Lavoriamo L’argilla”, 3 gennaio 2024 ore 15.30 – 17.00 presso la sala consiliare: consiste nella manipolazione e lavorazione dell’argilla al fine di creare oggetti come vasi o piccoli contenitori. Ogni bambino potrà portare a casa il proprio lavoretto.

– Laboratorio didattico “Il Mosaico”, 6 gennaio 2023 ore 15.30 – 17.00 presso la sala consiliare: consiste nell’analisi della tecnica del mosaico, con relativa realizzazione utilizzando frammenti di cartoncino colorato su un’immagine scelta.

Per info e prenotazioni 351 9788028

comunicato stampa