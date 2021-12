Natale a Boville, ecco tutti gli eventi

La prima edizione del “Borgo delle Meraviglie” e il secondo appuntamento con “Natale a Boville Ernica. Alla scoperta del presepe più antico del mondo” allieteranno cittadini e visitatori fino al 6 gennaio con l’arrivo della Befana in piazza Sant’AngeloTorna il Natale nei vicoli e nelle piazze del centro storico con due progetti, realizzati dall’Amministrazione comunale, che allieteranno cittadini e visitatori. Il primo è la rassegna culturale “Borgo delle Meraviglie”, il secondo “Alla scoperta del presepe più antico del mondo”, con la magia delle stupende luminarie e dell’albero allestiti in piazza e nei vicoli, grazie al fattivo impegno del sindaco Enzo Perciballi, dell’assessore alla Cultura e allo Spettacolo Anna Maria Fratarcangeli, della consigliera delegata al Centro storico e al Turismo Martina Bocconi e del vicesindaco Benvenuto Fabrizi.La rassegna il Borgo delle Meraviglie ha preso il via domenica 19 dicembre con il vernissage della rassegna d’arte sacra “Il Sacro nella Città dell’Angelo”, esposizione collettiva a cura di Alfio Borghese che rimarrà esposta fino al 6 gennaio nel Museo civico di San Francesco. Il 23 dicembre alle ore 21 sempre il Museo civico di San Francesco ospita “La Tregua di Natale”, concerto vocale strumentale a cura di Giuliano Gabriele Trio e ispirato a un fatto accaduto tra il 24 e 25 dicembre 1914 durante la Prima guerra mondiale. Il 26 dicembre, nel centro storico dalle ore 16 “Zampognari – i suoni della tradizione del Natale in Ciociaria”; il 28 dicembre a partire dalle 18.30 nel Museo civico di San Francesco “Magia del Natale Recitar cantando”: concerto diretto dal maestro Katia Sacchetti; il 6 gennaio 2022 alle 18.30 nel Museo civico di San Francesco “Puer natus est”, concerto del coro polifonico “Laudate Dominum” e Quartetto d’Archi diretto dal maestro Giovanni Pagliaroli. Il 26 dicembre 2021, con La Passeggiata di Babbo Natale”, sempre nel centro storico avrà invece inizio la seconda edizione di “Natale a Boville Ernica. Alla scoperta del presepe più antico del mondo”. Dal 25 al 30 dicembre e dal primo al 6 gennaio visite guidate al “Presepe più antico del mondo”, con orari dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16, nella chiesa di San Pietro Ispano, in collaborazione con l’associazione Pro Loco nel cui ufficio di Corso Umberto I (ingresso Municipio) sarà possibile avere informazioni e prenotare. Il 6 gennaio dalle 16 alle 18 in piazza Sant’Angelo “Arriva la Befana”, appuntamento conclusivo di tutti gli eventi. Tutte le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto delle vigenti normative anticontagio da Covid-19.“Invitiamo tutti i cittadini a partecipare agli eventi – argomentano il sindaco Perciballi e gli amministratori – per trascorrere al meglio questi giorni di festa. Ringraziamo l’associazione Pro Loco del presidente Alberto Biasini per la collaborazione nelle visite guidate e per le luci installate sugli alberi della circonvallazione fuori Porta San Nicola che arricchiscono la magia del Natale”.

comunicato stampa – foto archivio