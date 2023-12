Natale 2023 a Boville Ernica entra nel vivo con un programma ricco di eventi e sorprese

Il programma natalizio approntato dall’Amministrazione comunale per il Natale 2023 entra nel vivo questo fine settimana. Sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023, il borgo si trasformerà in un magico scenario di festa, offrendo un’esperienza unica per tutti i residenti e i visitatori.

Il Museo Civico sarà il cuore pulsante del “Villaggio di Babbo Natale”. Con orario continuato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00, il Villaggio offrirà un’esperienza magica per grandi e piccini. Dagli allestimenti a tema del mondo di Babbo Natale alla posta dove ogni bambino potrà scrivere la propria lettera, dall’angolo della solidarietà alla libreria con il trono di Babbo Natale affiancato da un simpatico Elfo, il Villaggio sarà un luogo di gioia e meraviglia. Non mancherà la possibilità di scattare una foto ricordo insieme a Babbo Natale, il tutto accompagnato da una piacevole colonna sonora a tema natalizio.

Ad Arricchire il weekend ci sarà anche un altro appuntamento culturale. Sabato 16 dicembre alle ore 15:30 presso la Sala Conferenze, al primo piano della Biblioteca comunale, verrà presentato il Calendario 2024 “Luci e Ombre della nostra terra”, un progetto fotografico promosso dalla Basilica di Santa Salome (Veroli) e il Concorso Fotografico Veroli. Un’occasione per scoprire la bellezza della nostra terra attraverso gli occhi degli artisti locali.

“Il Natale a Boville Ernica è un momento speciale che coinvolge l’intera cittadinanza. Invitiamo tutti a partecipare e condividere con noi il suggestivo evento di questo fine settimana che rappresenterà un momento in cui riscoprire la magia e il senso del Natale, sia per i bambini sia anche per le famiglie. Vi aspettiamo numerosi per immergervi nell’atmosfera incantata del Natale a Boville Ernica”, hanno detto il sindaco Enzo Perciballi e l’assessore alla Cultura Anna Maria Fratarcangeli.

COMUNICATO STAMPA