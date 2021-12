Natale 2021 a Ferentino, sabato 4 dicembre l’accensione delle luminarie

Il sindaco Pompeo: tutti insieme ma in sicurezza faremo brillare la festa più bella dell’anno

Il Natale a Ferentino si aprirà ufficialmente sabato 4 dicembre 2021, alle ore 17.30, quando ci sarà l’accensione delle luminarie, rinviata di una settimana a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco, Antonio Pompeo, in collaborazione con la Pro Loco presieduta da Luciano Fiorini.

Le installazioni luminose collocate in diversi punti della città offriranno uno ‘spettacolo permanente’ visitabile durante tutte le feste di Natale. Gli scorci della città saranno valorizzati da incantevoli luci che creeranno un’atmosfera magica.

Ma il vero spettacolo sarà quello che la compagnia Lux Arcana metterà in scena in piazza Matteotti: si chiama ‘Lightdance’ e prevede ritmate ed energiche coreografie, fuse a musiche incalzanti, cattureranno ogni tipo di pubblico svelando il nuovissimo e affascinante universo della giocoleria con tecnologia led. Lo spettacolo riserverà un finale incredibile con i ‘visualizzatori led’, innovativi strumenti ad alta tecnologia programmati per creare un’intensa varietà di forme in luce in perfetta sincronia con la danza e la musica. Uno spettacolo inedito, moderno e ipnotico che proietta grandi e piccoli in un mondo di nuove forme, luci ed immagini.

A curare l’animazione saranno le associazioni cittadine ‘I Carillon’, ‘L’Airone’ e ‘Velosport’ mentre alcune rappresentanze studentesche degli Istituti Comprensivi si cimenteranno in esibizioni canore.

Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e, per l’occasione, l’Amministrazione ha predisposto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, dalla regolamentazione dei flussi di persone che arriveranno in piazza al corretto utilizzo della mascherina, anche in base alle nuove indicazioni del Governo.

“Quest’anno l’Amministrazione comunale e la Pro Loco – ha commentato il sindaco, Antonio Pompeo – vogliono coinvolgere la comunità attraverso un percorso di luci e magia che renderà ancora più bella e attrattiva la nostra città durante le festività natalizie. Sarà un altro Natale all’insegna del rispetto delle regole perché soltanto attraverso la collaborazione e l’impegno di tutti potremo vivere insieme queste feste in sicurezza e regalare momenti di svago e divertimento soprattutto ai più piccoli”.

“Siamo davvero felici di poter tornare a festeggiare insieme il Natale con uno spettacolo che certamente incontrerà il favore del pubblico – ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo, Angelica Schietroma – e siamo certi che la nostra comunità saprà vivere queste festività nel segno dell’unità, della collaborazione e dell’osservanza di tutte le misure predisposte”.

