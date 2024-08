Nata la terza bambina sieronegativa da madre sieropositiva in provincia di Frosinone grazie all’unitàdi ginecologia

“La notizia del terzo parto sieronegativo di una madre sieropositiva non solo ci riempie di gioia per la venuta al mondo di una nuova vita, ma conferma la professionalità, le competenze e l’impegno del personale medico e sanitario della Asl di Frosinone che, con uno straordinario lavoro di squadra, dimostrano le alte capacità del capitale umano al servizio dell’Azienda sanitaria locale della provincia di Frosinone. Ringrazio l’equipe dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone, diretta dal dottor Desiato; la dottoressa Uccella della Uosd Aids e il dottor Ferrante, direttore della Uoc di Farmacia che, insieme, hanno reso possibile questo risultato, senza la necessità di ricorrere a una struttura della capitale, consentendo a una neomamma sieropositiva di partorire in un ospedale del territorio. Naturalmente gli auguri di cuore vanno anche alla piccola e alla sua famiglia”.

Così la presidente della Commissione Sanità del Lazio, Alessia Savo.