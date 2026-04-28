Nascondeva lo stupefacente nell’intimo: scatta il sequestro e il deferimento in S.L. nei confronti di una 50enne

Nei giorni scorsi, a Piedimonte San Germano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino una donna di 50 anni del luogo, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’attività investigativa, sviluppata nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di droga sul territorio, ha condotto i militari presso l’abitazione della donna, dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare. Nel corso delle operazioni, la stessa ha consegnato spontaneamente un contenitore in plastica, abilmente occultato sulle proprie parti intime, contenente circa 7 grammi di cocaina.

La sostanza, suddivisa in 11 dosi già confezionate e verosimilmente destinate allo spaccio locale, è stata sottoposta a sequestro unitamente al materiale per il confezionamento e a un bilancino digitale di precisione, ritenuto strumentale all’attività illecita.

Al termine degli accertamenti, la 50enne è stata condotta presso gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cassino per le formalità di rito e successivamente deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, che sta ora valutando la sua posizione.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio posto in essere dall’Arma dei Carabinieri, costantemente impegnata nella prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute pubblica.

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