Nasconde tre bottiglie di alcolici nei pantaloni: arrestato per furto aggravato

Probabilmente voleva festeggiare qualche lieto evento il 46enne che ha occultato 3 bottiglie di vodka nei pantaloni dopo averle trafugate dal Supermercato Decò di Alatri. Per sua sfortuna però, una pattuglia dei Carabinieri del NORM della Compagnia di Alatri, nel passare nei pressi del negozio lo ha notato fermandolo. Dalla successiva perquisizione sono saltate fuori le bottiglie. I militari contattano il responsabile del negozio che, dopo aver controllato le telecamere del circuito di videosorveglianza, conferma l’accaduto. Immediate sono scattate le manette per il soggetto che è stato portato in carcere. Piena soddisfazione dei dipendenti dell’esercizio commerciale per il pronto e tempestivo intervento dei Carabinieri, agli stessi dipendenti è stata restituita la refurtiva trafugata.Ancora una volta il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dalla Compagnia Carabinieri di Alatri, coordinata dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, ha portato ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell’Arma. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definita giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

