“Nascere sotto l’Abbazia”: torna nel 2026 l’open day al Santa Scolastica di Cassino per i futuri genitori

Riparte anche per il 2026 l’open day “Nascere sotto l’Abbazia” nell’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino. L’iniziativa, dedicata ai futuri genitori, è a cura della UOC Ostetricia e Ginecologia.
Il giorno 8 febbraio, alle ore 17:30, nel reparto di ostetricia si terrà la giornata dedicata. Per partecipare è necessario prenotare, dalle 13:00 alle 14:00, telefonando al numero 07763929654. I posti sono limitati.
L’edizione del 2025 ha registrato dodici incontri con open day tutti sold out, con visite al reparto, corsi per i papà in sala parto, formazione per movimento e menopausa, oltre a giornate specifiche per la settimana mondiale dell’allattamento.