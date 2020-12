Nasce ufficialmente l’associazione Frosinone Identitaria: Incitti presidente

Nasce ufficialmente l’associazione Frosinone Identitaria. Il presidente di Gioventù Nazionale e dirigente di Fratelli d’Italia, Fernando Incitti, è stato nominato presidente all’unanimità.”Questa associazione è indipendente dai partiti, ma allo stesso modo compatibile con l’adesione ad essi e rappresenta il proseguo naturale del percorso della nostra comunità umana e politica iniziato nel lontano 2007 – hanno dichiarato i fondatori – e andrà a racchiudere, inizialmente, tutti i nostri militanti e sostenitori di Frosinone e di tutto il territorio provinciale”.”Ringrazio tutti per la loro fiducia, per me come fratelli, che sono stati sempre al mio fianco nelle innumerevoli battaglie che hanno contraddistinto il mio percorso – ha dichiarato Fernando Incitti – lotteremo, come sempre, per la precedenza degli italiani nelle graduatorie, per la sanità pubblica e contro la piaga inquinamento, per il diritto alla casa e al lavoro, per il futuro dei giovani e contro il degrado nei quartieri: battaglie e iniziative che sto riportando all’interno di Fratelli d’Italia anche grazie al sostegno di questo gruppo umano e politico”.

”Mentre il governo continua ad accanirsi contro cittadini e imprenditori – ha concluso Incitti – noi siamo dove siamo sempre stati, ovvero a difesa e dalla parte degli italiani”.

COMUNICATO STAMPS