Nasce ufficialmente il circolo di Fratelli d’Italia ad Arpino

Con lo svolgimento del congresso comunale, si è costituito ufficialmente il circolo di Fratelli d’Italia ad Arpino, un nuovo punto di riferimento per chi crede in una politica concreta, basata sull’impegno, sulla partecipazione e sulla valorizzazione del territorio. Nel corso dell’assemblea, Mauro Visca è stato eletto coordinatore comunale. Al suo fianco, nel direttivo, sono stati eletti Benedetto Abbruzzese, Valerio Belli, Lorenzo Gabriele, Alessandro Giordano e Valentina Iafrate. “Con grande emozione e senso di responsabilità, assumo questo incarico consapevole dell’importante sfida che ci attende. Insieme al direttivo e a tutti i membri del circolo, lavoreremo con determinazione per realizzare progetti concreti per il futuro di Arpino” – ha dichiarato il neoeletto coordinatore Mauro Visca. L’azione del circolo si concentrerà su temi cruciali per la città, come il sostegno all’economia locale, con particolare attenzione alle attività artigianali, commerciali e agricole, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, il potenziamento del turismo e delle infrastrutture, le politiche giovanili per contrastare lo spopolamento e offrire nuove opportunità ai ragazzi, la sicurezza, il decoro urbano e il rafforzamento delle politiche sociali a supporto delle famiglie e delle fasce più fragili della popolazione. “Crediamo in una politica aperta, in cui ogni voce possa essere ascoltata e ogni contributo possa fare la differenza. Questo circolo non sarà solo un luogo di confronto, ma uno spazio di proposta e azione concreta per migliorare la vita dei cittadini” – ha aggiunto Visca. L’elezione del coordinatore e del direttivo segna l’inizio di un nuovo percorso per Fratelli d’Italia ad Arpino. Il circolo si pone come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per la comunità, un luogo di aggregazione e impegno per il bene comune. “Abbiamo davanti una grande sfida, ma anche una grande opportunità. Insieme, con il contributo di tutti, possiamo davvero fare la differenza. Il nostro impegno è quello di costruire un futuro migliore per Arpino, coinvolgendo tutti i cittadini che vogliono contribuire attivamente al cambiamento. I nostri ringraziamenti al consigliere regionale Alessia Savo, che ha presieduto l’assemblea, ed al coordinatore provinciale on. Massimo Ruspandini”.

Comunicato stampa Mauro Visca

