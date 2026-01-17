NASCE LO SLALOM “VALLE DI COMINO”: LA BELLEZZA DELLA CIOCIARIA MOSTRATA SU QUATTRO RUOTE

Cultura, sport e identità territoriale: annunciato in serata di gala a Isola del Liri il nuovo evento motoristico Acisport che dall’11 al 19 aprile coinvolgerà venti comuni, uniti per promuovere con orgoglio le ricchezze del Frusinate ed accogliere l’Italia al volante.

Con tutta l’emozione di annunciare una nuova nascita, una nuova ed ambiziosa sfida, ieri sera, è stata presentata la prima edizione della rassegna sportiva e culturale che per dieci giorni, dall’11 al 19 aprile prossimi, proietterà con il fascino delle quattro ruote tutte le bellezze della Ciociaria: lo slalom “Valle di Comino”, appuntamento inserito nel calendario nazionale ACI Sport 2026 sotto la guida esperta del direttore di gara Massimo Minasi, è un evento multiplo, che coinvolgerà venti comuni in numerose iniziative, e la presenza eccezionale di quasi tutti i sindaci alla serata di gala, insieme alla partecipazione delle istituzioni e delle autorità civili e sportive, è balzata all’attenzione come un segno tangibile del sostegno e dell’unione di intenti per cogliere la grande opportunità del progetto con la finalità di promuovere il territorio. Per la regione Lazio sono intervenuti l’assessore Pasquale Ciacciarelli ed il consigliere Daniele Maura. Presenti anche Luciano Sammarone, direttore dell’Ente Parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, e rappresentanti dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Con un’impressionante presenza dei loghi istituzionali apposti sulla locandina dell’evento, i comuni interessati saranno quelli di Acquafondata, Alvito, Atina, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, Settefrati, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina e Viticuso.

Il Comitato organizzatore, Ianni Rent di Fabio Ianni, nella serata condotta da Silvana Sarli, direttore responsabile della testata giornalistica “Mattiperlecorse”, ha illustrato i motivi ed i temi principali della kermesse che inizierà con un lungo percorso che toccherà tutti i comuni della valle a bordo di auto d’epoca, con soste per scoprire ed apprezzare i luoghi ed i sapori tipici di questi incantevoli borghi, e proseguirà con incontri dedicati alla sicurezza stradale, all’ambiente ed al mondo delle donne nel motorsport, fino alla competizione slalomistica che chiuderà il programma con le emozioni e lo spettacolo della corsa. Tra gli ospiti sportivi, presenti il campione italiano supersalita GT Lucio Peruggini, il pluricampione italiano slalom Salvatore Venanzio, i rallysti laziali Mario e Liberato Sulpizio, e la famiglia frusinate di Alberto, Beatrice e Gessica Scarafone. Per l’Automobile Club Frosinone sono intervenuti il suo presidente Maurizio Federico, i componenti del Consiglio Direttivo e il direttore Celestina Arduini.

Nei prossimi giorni saranno diffusi i dettagli dell’intenso programma. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Slalom Valle di Comino.