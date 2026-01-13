Nasce l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, una fondazione si occuperà dell’alta formazione degli agenti

È stata presentata oggi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di Polizia a Roma l’Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, la Fondazione di partecipazione che si occuperà della Formazione degli agenti di Polizia locale del Lazio.

Alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore regionale al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, il presidente dell’Accademia, viceprefetto Andrea Bartolotta. Nel corso dell’evento è stato presentato il programma didattico-scientifico e il logo dell’Accademia.

L’Accademia è una Fondazione di partecipazione con la Regione Lazio socio fondatore unico primario. Gli Enti locali possono essere soci partecipanti con diritto di accesso all’Assemblea dei soci. In alternativa, gli Enti locali possono essere soci aderenti, come anche gli Enti privati, senza diritto di accesso all’assemblea dei soci ma pagando una quota per fruire dei servizi formativi dell’Accademia.

Nel Bilancio previsionale 2026-2028 della Regione Lazio sono stati destinati al funzionamento dell’Accademia risorse pari a 425.000 euro per ciascuna annualità 2026-2028 più il fondo di dotazione di 100mila euro depositato all’atto della registrazione dello Statuto dell’Accademia. Con l’adesione di nuovi soci e l’arrivo di nuove quote si punta a ridurre i costi di funzionamento nei prossimi anni.

Tra i compiti dell’Accademia di Polizia la realizzazione di corsi annuali o pluriennali, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dei dirigenti dei corpi di Polizia locale, la realizzazione di progetti di ricerca, la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali, l’istituzione dell’anagrafica unica regionale della Polizia Locale del Lazio, l’organizzazione di manifestazioni, convegni, incontri.

Le attività dell’Accademia, a partire dai corsi per gli agenti, partiranno non appena saranno ultimate le procedure burocratiche di avvio della Fondazione. I corsi si svolgeranno nelle sedi di Regione Lazio dislocate su tutto il territorio regionale. I docenti saranno selezionati attraverso un avviso pubblico, che sarà emanato nelle prossime settimane, utile per la costituzione di un Albo.

«Dopo 21 anni di attesa, abbiamo mantenuto una promessa: prende ufficialmente vita l’Accademia regionale di Polizia Locale del Lazio, una nuova istituzione destinata a rafforzare la preparazione, l’identità professionale e la capacità operativa delle Polizie locali del Lazio. L’Accademia rappresenta un traguardo rilevante per il sistema della sicurezza urbana regionale: non solo una nuova struttura formativa, ma un progetto che valorizza il fattore umano, la competenza e il ruolo strategico delle donne e degli uomini della Polizia locale: abbiamo l’ambizione di essere un modello per l’Italia intera», dichiara l’assessore Luisa Regimenti.