Nasce il primo comitato per la stazione TAV Cassino/Roccasecca, presidente Antonello D’Abrosca

“Nasce il primo comitato per la stazione TAV Cassino/Roccasecca, un organismo di natura apolitica, che si propone di svegliare le coscienze, degli attori economici del nostro territorio, dei politici e dei cittadini. Nel protocollo d’intesa sottoscritto tra Zingaretti e l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato manca uno studio tecnico economico sulla stazione a Ferentino. Si era deciso di indicare un area adiacente ad un distretto industriale, ossia quella meridionale della provincia, che contiene il distretto della ceramica, della meccanica, e che sarebbe un baricentro importante anche per altre regioni come la Campania, il Molise, e la provincia di Latina. Per questo noi non ci arrendiamo e continuiamo la battaglia”, ha affermato il presidente del neo comitato, Antonello D’Abrosca, “forti del sostegno di centinaia di persone che, nel giro di pochissime ore, hanno sposato la nostra causa.”

Comunicato stampa

