Nasce il gruppo “Fare Verde Agricoltura”: ampia adesione degli agricoltori della Valle Latina

Morolo – In una partecipata assemblea pubblica tenutasi ieri a Morolo il 15 Aprile 2026 , numerosi agricoltori della Valle Latina hanno aderito a Fare Verde Provincia di Frosinone APS, dando vita al nuovo gruppo tematico “Fare Verde Agricoltura”.

L’iniziativa rappresenta un passo significativo per il mondo agricolo locale, che sceglie di organizzarsi all’interno dell’associazione ambientalista per affrontare con maggiore coesione le criticità del territorio.

A guidare il nuovo gruppo sarà Sandro Zuccaro, eletto Presidente, affiancato dal Vicepresidente Alessio Marchioni , dal Segretario, Prof. Giovanni Dell’Erba e da ben 9 Consiglieri. Una squadra definita “altamente specializzata”, espressione diretta degli agricoltori e degli allevatori della Valle Latina.

Durante l’assemblea è intervenuto anche il Presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone APS, Marco Belli, che ha richiamato l’attenzione sulla condizione del settore primario nel territorio. Belli ha sottolineato che, secondo l’associazione, l’agricoltura, gli agricoltori e gli allevatori rappresentano le vere vittime delle forme di inquinamento prodotte da impianti industriali e da obsoleti impianti per la depurazione delle acque reflue urbane e industriali, evidenziando come tali fenomeni abbiano inciso nel tempo sul tessuto sociale, economico e ambientale della Valle Latina. Nel suo intervento, il Dott. Belli ha inoltre ribadito la preoccupazione per modelli di sviluppo ritenuti non sostenibili, come i previsti impianti di biodigestione dei rifiuti e l’espansione dei campi fotovoltaici a terra, considerati in contrasto con la tutela del paesaggio rurale e con la necessità di preservare il suolo agricolo per le future generazioni.

Il neo eletto presidente Zuccaro ha inoltre annunciato che il nuovo gruppo Fare Verde Agricoltura porrà particolare attenzione alla caratterizzazione del suolo nella Valle del Sacco, con un duplice obiettivo: promuovere la bonifica delle aree effettivamente contaminate e, allo stesso tempo, liberare da ogni vincolo i terreni agricoli che risulteranno puliti. Secondo quanto emerso in assemblea , dopo oltre vent’anni non è più possibile continuare a parlare di inquinamento come se la caratterizzazione del suolo agricolo fosse un segreto di Stato , senza la condivisione pubblica delle analisi tecniche e dei dati certi che definiscono con precisione lo stato reale dei suoli agricoli.

Gli agricoltori presenti hanno espresso, quindi, la volontà di non rassegnarsi alle cattive scelte politiche percepite come penalizzanti per la Valle Latina . La decisione di aderire a Fare Verde Provincia di Frosinone APS è stata motivata dal riconoscimento del ruolo dell’associazione nella difesa degli agricoltori, delle buone pratiche di allevamento , dell’ambiente e della salute pubblica.

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre ribadito come, secondo i partecipanti, l’attività agricola e quella di allevamento da millenni siano pienamente compatibili con la tutela dell’ambiente, richiamando anche le parole di Papa Francesco sulla “salvaguardia del creato”.

Il nuovo gruppo Fare Verde Agricoltura si propone ora di avviare un percorso di confronto, proposte e iniziative concrete a sostegno del settore primario, con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla rinascita e alla valorizzazione della Valle Latina.

Fare Verde Agricoltura Gruppo d’Azione di Fare Verde Provincia di Frosinone APS