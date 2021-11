Nasce il Frosinone Pallanuoto

Nasce ufficialmente il Frosinone Pallanuoto. Normale evoluzione della Rari Nantes Frosinone – già da anni presente sul territorio – la nuova società si pone come obiettivo principale quello di continuare quanto di buono già realizzato nelle ultime stagioni. Già la scelta del nome – unita alla prosecuzione del logo con il campanile stilizzato – indica un continuum con il passato, ma vuole rimarcare ancora di più il legame tra squadra e territorio.

Il consiglio direttivo – in foto – è formato da tutti ciociari, tre di nascita e uno ormai di adozione. Emilio Puzo è il presidente dell’associazione gialloblù, Fabrizio Spinelli il vice, Antonio Ceccarelli il segretario e Federico Ceccarelli uno dei consiglieri. Tutti volti noti: ai nostri tesserati, al territorio e alla città di Frosinone, alla quale da anni tutti loro dedicano grande impegno.

Il Frosinone Pallanuoto ripartirà con una attività di prima squadra, ma punta ogni sua risorsa sull’attività giovanile. Il settore – già cresciuto tantissimo negli ultimi anni – sarà il vero fiore all’occhiello della società. Con i ragazzi lavoreranno tecnici esperti e preparati, con anni importanti di pallanuoto alle spalle, sia da allenatori che da giocatori. Fabrizio Spinelli ha condotto una serie B ai play off per l’A2, Federico Ceccarelli ha giocato in B e in A2, dedicando poi molte delle sue forze alla crescita umana e sportiva dei più piccolini di casa gialloblù.

Proprio con U12 e U14 negli ultimi anni abbiamo raccolto le soddisfazioni più grandi a livello giovanile. L’intento ora è quello di dare modo a questi ragazzi di costruirsi un percorso di crescita senza pari a Frosinone. Allo stesso tempo, saranno loro stessi a indicare ai più piccoli e a chi inizia l’attività la strada giusta per provare a diventare giocatori di pallanuoto.

Gli allenamenti del Frosinone Pallanuoto saranno tutti al Casaleno: lo Stadio del Nuoto è la nostra casa ormai da anni e non la abbandoneremo. Parteciperemo a tutte le categorie giovanili, ad esclusione dell’U20, che in qualche modo sostituiremo con la prima squadra. Da quest’anno poi, anche gli U14 e gli U12 lavoreranno in palestra a corpo libero, seguiti da un professionista come Simone Pasini, da poco laureatosi in Scienze Motorie e già dallo scorso anno a stretto contatto con il nostro staff tecnico.

«Il Frosinone Pallanuoto è il proseguimento di un’esperienza acquisita in questi anni, fino alla conquista della serie A2», commenta il segretario Antonio Ceccarelli. «Il livello tecnico del settore giovanile è cresciuto – grazie al grande lavoro dei tecnici Fabrizio Spinelli, Federico Ceccarelli e Simone Pasini – e ha fornito giocatori a squadre di livello superiore. La conferma sono i risultati ottenuti dai fratelli Pisa con l’Anzio Waterpolis – promossa in A1 – e dalla sorella Caterina con la Roma Vis Nova».

Continua Antonio Ceccarelli: «La nostra società ora è un riferimento sul territorio, anche agli occhi di chi ci guarda da fuori. La SIS Roma, tra i migliori club d’Italia a livello femminile, ha scelto noi per far allenare due ragazze ciociare loro tesserate a livello giovanile. Siamo orgogliosi di quanto fatto e soprattutto di quanto faremo. Auguro a tutti i dirigenti e allo staff del Frosinone Pallanuoto di raggiungere nei prossimi anni nuove promozioni, con lo spirito leale e agonistico che ci contraddistingue».

COMUNICATO STAMPA