Nasce Fare Verde Gruppo Alatri

Fare Verde Provincia di Frosinone si espande al Nord del territorio provinciale con Fare Verde Gruppo Alatri. Durante l’Assemblea degli iscritti che si è tenuta il 26 Aprile 2021 presso i locali di via Circonvallazione esterna è stato indicato come referente il Dott. Giulio Rossi in attesa della nomina di Commissario da parte di Fare Verde Lazio.

Il periodo di transizione durerà 6 mesi che sono necessari per ricevere le iscrizioni di altri attivisti finalizzate all’elezione del Presidente. Oltre alla soddisfazione del Dott. Marco Belli Presidente provinciale di Fare Verde e Consigliere Nazionale della Onlus è arrivati il messaggio del Presidente Regionale di Fare Verde Dott. Silvano Olmi che si è complimentato con gli iscritti.

Fare Verde diventa sempre più grande e sempre più autorevole sul territorio anche grazie alla partecipazione come parte civile in importanti procedimenti penali come Smokin Field’s ed anche come parte offesa in processi che trattano della difesa del suolo e che interessano i Tribunali di Frosinone, Cassino e Roma.

Fare Verde Gruppo Alatri (con i suoi iscritti quando erano ancora simpatizzanti di Fare Verde) si è già distinto nella raccolta straordinaria degli pneumatici fuori uso nel Campo di Concentramento Le Fraschette cogliendo quei risultati che fanno la differenza e che trovano spiegazione solo nella passione per la tutela dell’Ambiente .

Nel divenire degli eventi i contatti tra i dirigenti Provinciali e Regionali di Fare Verde e il referente di Fare Verde Gruppo Alatri Dott. Giulio Rossi sono diventati frequenti per capire di cosa si occuperà principalmente il Gruppo e quale sarà la sua “vocazione” nell’ambito dello schieramento di Fare Verde Provincia di Frosinone che si muove oramai come un meccanismo ben lubrificato, efficiente ed efficace per la tutela dell’Ambiente.

Fare Verde Provincia di Frosinone