Mercoledì 29 luglio alle ore 21, al Parco del Centro Diurno «Elio Gabriele», la presentazione ufficiale della nuova realtà provinciale. Tutela dell’ambiente, prevenzione, sorveglianza del territorio, antincendio boschivo, formazione e protezione civile tra gli ambiti di attività

Nasce a Castelliri il Comitato Provinciale di Frosinone del Corpo Forestale Volontario – Ente di Sorveglianza Ambientale e Forestale ODV/ETS, che si propone di diventare un punto di riferimento sul territorio provinciale per la tutela dell’ambiente, la prevenzione, la salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico e il supporto alle attività di protezione civile.

La nuova struttura provinciale sarà guidata dal presidente William Di Ruscio, affiancato dal presidente onorario Giancarlo Lorini, e potrà contare anche sull’esperienza maturata negli anni da ex operatori ed ex volontari della Protezione Civile di Castelliri, mettendo a disposizione del territorio competenze, conoscenza dei luoghi e spirito di servizio.

La presentazione ufficiale è in programma mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 21, presso il Parco del Centro Diurno “Elio Gabriele” di Castelliri, in via Aia Morino. Sarà l’occasione per illustrare la nuova organizzazione provinciale, le finalità che ne hanno accompagnato la costituzione e le attività che saranno progressivamente sviluppate in collaborazione con istituzioni, enti e associazioni.

All’evento, che sarà moderato dall’avvocato Debora Bovenga, interverranno il sindaco di Castelliri Fabio Abballe, i consiglieri comunali Giancarlo Lorini e Claudio Rapone, il presidente del GAL Ernici-Simbruini Giovanni Rondinara, la presidente della XIV Comunità Montana Valle del Liri Rossella Chiusaroli, Alessio Arduini della XII Comunità Montana Monti Ernici-Simbruini, il presidente nazionale del Corpo Forestale Volontario Luigi Palladino e il presidente del Comitato Provinciale William Di Ruscio. Saranno inoltre presenti rappresentanti delle associazioni locali e delle realtà istituzionali e associative del territorio.

«La nascita del Comitato Provinciale di Frosinone rappresenta per noi un punto di partenza e, allo stesso tempo, una grande responsabilità – dichiara il presidente William Di Ruscio –. Vogliamo mettere a disposizione del territorio esperienza, competenze e soprattutto una presenza concreta. La tutela dell’ambiente non può limitarsi alla vigilanza o all’intervento in caso di necessità: deve diventare una cultura diffusa, fondata sulla prevenzione, sulla formazione e sul rispetto del patrimonio che appartiene a tutti. Il nostro obiettivo è costruire una struttura seria, preparata e capace di collaborare con le istituzioni e con tutte le realtà che quotidianamente operano per la sicurezza e la salvaguardia del territorio».

Di Ruscio sottolinea inoltre il valore della scelta di Castelliri quale sede del Comitato Provinciale: «Partiamo da Castelliri con l’ambizione di costruire una realtà al servizio dell’intera provincia di Frosinone. Desidero ringraziare in modo particolare il sindaco Fabio Abballe e l’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata, per aver creduto in questo progetto e per aver favorito l’individuazione a Castelliri della nostra sede provinciale. Un ringraziamento va anche al presidente nazionale del Corpo Forestale Volontario Luigi Palladino, per la fiducia e il sostegno, alle Comunità Montane, al GAL Ernici-Simbruini, alle associazioni del territorio e, soprattutto, ai volontari che hanno scelto di mettere tempo, esperienza ed energie al servizio degli altri. Da Castelliri vogliamo creare una rete sempre più ampia, capace di coinvolgere progressivamente l’intero territorio provinciale».

Giancarlo Lorini, presidente onorario e amministratore del Comune di Castelliri fa notare: «Ripartiamo dall’ex protezione civile di Castelliri come l’araba fenice, uccello mitologico che esprime la rinascita, la resilienza e l’immortalità che muore bruciando tra le fiamme e poi torna in vita dalle sue stesse ceneri. Sono loro, i volontari, donne e uomini dell’ex associazione che fu creata nel lontano 2009, appena dopo il terremoto dell’Aquila. Con il direttivo della CFV, daremo a giovani e meno giovani l’energia e la competenza per continuare un lavoro fatto di sudore e abnegazione nel segno del volontariato, sempre in soccorso della cittadinanza del territorio provinciale e nazionale».

La serata proseguirà con la proiezione del film-documentario “L’Aquila Reale – Messaggera degli Dei” di Ciro Castellucci, dedicato alle delicate dinamiche legate alla protezione dell’aquila reale, raro rapace e simbolo del Corpo Forestale, nonché straordinario patrimonio naturalistico del territorio italiano e appenninico.