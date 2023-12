Napoli-Frosinone, il commento del Sindaco Mastrangeli

“Il Frosinone Calcio continua a regalare emozioni uniche ai tifosi, alla città, all’intero territorio – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – La società canarina ha scritto un’altra pagina di storia, destinata a restare impressa nella memoria e nel cuore dei supporter. Con la vittoria al “Maradona” contro il Napoli campione d’Italia, i ragazzi di mister Di Francesco hanno dimostrato sul campo di possedere quei valori e quelle qualità che rendono davvero il calcio lo sport più bello del mondo. La partita di ieri ha visto infatti i canarini imporsi con determinazione, senza timori reverenziali, offrendo uno spettacolo unico, pur nella novità del sistema di gioco, divertendo ed emozionando. E oggi, ancora con i brividi al pensiero di aver assistito a una performance così esaltante sotto ogni punto di vista, esprimiamo, una volta di più, tutto l’orgoglio di essere ciociari e tifosi giallazzurri. La militanza nella massima serie costituisce una grande responsabilità anche per la città, affinché dia una testimonianza di realtà all’altezza ed adeguata al contesto. L’obiettivo, dunque, è continuare a lavorare per la crescita e la valorizzazione del nostro territorio, diventato, grazie alla società canarina e alla famiglia Stirpe, un esempio da seguire, fuori e dentro il rettangolo di gioco, per tutta Italia”.

COMUNICATO STAMPA