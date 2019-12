Nadia scomparsa a 16 anni, il padre disperato: «Dove sei amore mio?»

Nadia Bacchetti, una ragazza di 16 anni, è scomparsa da giovedì 19 dicembre a Brescia, esattamente nella zona del centro commerciale Freccia rossa. La notizia della scomparsa è stata comunicata su Facebook dal padre, che sta, giorno dopo giorno, continuando a diffondere appelli per cercare informazioni utili sulla figlia: «Dove sei amore mio? Aiuto», è stato uno dei tanti messaggi scritti dal genitore. Di Nadia non si hanno più notizie dalle 8 di giovedì. Secondo le ultime ricostruzioni, la ragazza è uscita dalla casa famiglia in cui risiede per andare a scuola, ma non si è mai presentata in classe. Il padre della giovane ha spiegato che non è la prima volta che Nadia si allontana, anche se negli altri casi era tornata dopo poche ore. Il suo sospetto è che possa essere scappata con qualche ragazzo più grande di lei. I carabinieri stanno tutt’ora indagando sulla scomparsa della ragazza. L’ultima persona a vedere Nadia è stata l’amica con cui è uscita per andare a scuola. Al momento della scomparsa Nadia indossava un giubbino della North Sail di colore giallo e nero. Il padre della ragazza ha diffuso alcune foto della figlia: in una Nadia porta un piercing al naso, nell’altra indossa degli occhiali con una montatura nera. Chiunque dovesse avere informazioni su di lei può contattare le forze dell’ordine.

fonte leggo.it