Myplant & Garden 2026, a Milano brillano le eccellenze locali nello stand della Camera di Commercio

La Camera di Commercio al fianco delle imprese: nel Padiglione 16 uno spazio dedicato al verde tra innovazione, sostenibilità e nuove opportunità di mercato

La Camera di Commercio Frosinone-Latina rinnova anche quest’anno la propria partecipazione a Myplant & Garden, la più importante manifestazione internazionale della filiera del verde, per promuovere e valorizzare le eccellenze florovivaistiche del territorio, puntando su un approccio etico ed ecosostenibile e su una strategia integrata di promozione che lega piante, fiori e risorse turistiche locali.

La manifestazione, in corso a Milano Rho Fiera fino ad oggi, 20 febbraio 2026, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le imprese del settore: un’occasione concreta per far conoscere la naturale vocazione del territorio al mondo del verde, intercettare nuove opportunità commerciali, aggiornarsi sulle dinamiche di mercato e avviare contatti con operatori qualificati provenienti dall’Italia e dall’estero.

«Anche per il 2026 siamo al fianco delle imprese del settore in una delle vetrine internazionali più autorevoli per la filiera del verde – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora – Il dialogo costante con le realtà imprenditoriali ci consente di costruire percorsi di promozione mirati e coerenti con le esigenze del comparto. Il florovivaismo rappresenta un segmento strategico, con radici profonde, soprattutto nel territorio pontino, che esprime competenze professionali e imprenditoriali di altissimo livello. In un contesto di rilievo come Myplant, le nostre aziende hanno l’opportunità concreta di aprirsi a nuovi mercati, sviluppare relazioni commerciali, intercettare i trend emergenti e progettare il futuro del settore. La promozione resta una leva centrale per rafforzare la competitività e valorizzare in chiave sostenibile le eccellenze locali».

LE AZIENDE PRESENTI A MYPLANT

Nello spazio espositivo, messo a disposizione dalla Camera di Commercio (Padiglione 16, Stand A04-A28), sono presenti: Dammone Sessa Marcella – Aprilia; Mej Plants di Pandozzi Fabrizio – Terracina; Green Trees Soc. Agricola a r.l. – Cisterna di Latina; Bonini Roberto – Sabaudia; Bonini Silvia – Sabaudia; Exoticplant di Maule Francesco – Cisterna di Latina; Associazione Filiera Florovivaistica del Lazio – Latina; Flor Brina Società Semplice Agricola – Terracina; Azienda Agricola Vivaio Aumenta Antonio – Pontinia; Quattrociocchi Flor Società Semplice Agricola – Terracina; DIEM S.r.l. – Latina; Mandatori Società Agricola a r.l. – Terracina.

I PRODOTTI VERDI DEL TERRITORIO PRESENTI IN FIERA

Tra le varietà presentate figurano: trachelospermum, loropetalum, photinia red robin, pittosporum, bougainvillea, dipladedenia, lantana camara, passiflora, plumbago, quercus ilex, quercus suber, olea europea, pistacia lentiscus, phillyrea, ceratonia siliqua, arbutus unedo e piante australiane in esemplari di vari generi e specie, rynchospernum jasminoides, hibiscus rosa sinensis, passiflora, mandevilla, thunbergia alata, hibiscus moscheutos, ortensia, poinsettia, euphorbia milii, rose paesaggistiche e rampicanti, piante da frutto esotiche e mediterranee, noce pecan, eucalyptus gunnii, eleagnus, photinia super red, fresia, cactacee e succulente, anigozanthos, gerbera, strelitzia, camelia, viola del pensiero, calla colorata, cymbidium, gardenia, prato pronto, margherita, jasminum e primula.

Una gamma ampia che racconta la capacità produttiva del territorio, la qualità delle coltivazioni e la continua attenzione all’innovazione varietale.

La presenza a Milano conferma dunque l’impegno dell’Ente camerale nel sostenere un comparto che unisce tradizione, innovazione e tutela dell’ambiente, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo economico e all’immagine del territorio.