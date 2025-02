Myplant & Garden 2025, la Camera di Commercio dalla parte delle imprese per valorizzare le eccellenze locali

La Camera di Commercio Frosinone-Latina partecipa, anche quest’anno, a Myplant & Garden per presentare e valorizzare le tipicità florovivaistiche locali con un approccio etico ed ecosostenibile promuovendo tutte le risorse del territorio, soprattutto quelle turistiche, attraverso le piante e i fiori. La manifestazione, in programma a Milano Rho Fiera dal 19 al 21 febbraio 2025, nell’ambito della quale è stato allestito uno spazio espositivo messo a disposizione dalla Camera di Commercio, è riconosciuta come un vero e proprio evento professionale dell’orto-florovivaismo, del paesaggio e del garden in Italia, un punto di riferimento della filiera del verde che costituisce un’occasione per le imprese di far conoscere la naturale vocazione del territorio per il “mondo verde”, avere nuove opportunità di collocazione del prodotto, tenersi aggiornate sulle dinamiche di settore, incontrare operatori qualificati ed avviare contatti commerciali.

“Grazie al proficuo dialogo instaurato con le realtà imprenditoriali del settore, anche per questo 2025, siamo al fianco delle imprese in una delle vetrine internazionali più importanti per la filiera del verde – Ha commentato il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora – L’ente camerale conferma il suo impegno per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze locali. In particolare, il florovivaismo ed il garden rappresentano un segmento, con radici profonde nel territorio pontino, che vanta caratteristiche e peculiarità uniche. Abbiamo una rete di operatori dalle grandi competenze professionali ed imprenditoriali e per potenziare la loro capacità di raccogliere le sfide della moderna commercializzazione, l’azione di promozione è centrale. In un contesto di rilevanza quale il Myplant di Milano avranno l’opportunità di aprirsi a nuovi mercati, realizzare business, intercettare nuovi trend e progettare il futuro del settore”.

Le aziende presenti a Myplant & Garden

Nello spazio espositivo della Camera di Commercio (Padiglione 16, Stand A04-A30), sono presenti: Dammone Sessa Marcella – Aprilia; Bonini Roberto – Sabaudia; Bonini Silvia – Sabaudia; Società Agricola Beccia Prati S.S. dei F.lli Dario e Stefano Beccia – Aprilia; Mej Plants di Pandozzi Fabrizio – Terracina; Rachella di Stefania Rachella – Latina; Trasolini Anna – Cisterna di Latina; Little Plant di De Meo Gianluca – Cisterna di Latina; Associazione Filiera Florovivaistica del Lazio – Latina; ICAFLOR di Muenchinger Joachim Egon & C. S.a.s. – Sabaudia; Natal Plant S.S. Agricola di Rosa Antonio e C. – Sabaudia; Maule Francesco – Cisterna di Latina; Agricirce S.r.l. Società Agricola – Sabaudia; Flor Brina Società Semplice Agricola – Terracina.

A Milano la tipicità dei prodotti verdi del territorio

Tra la vasta gamma dei prodotti florovivaistici del territorio sono presenti: rose, dipladenie, bougainvillea sanderiana e californiana, boronia, fucsia, lewisia, lantana camara e sellowiana, thunbergia, passiflora, solanum jasminoides e rantonnetii, hibiscus rosa sinensis, eucalyptus, asparagus, cytisus, ortensia, strelitzia, loropetalum, bosso, trachelospermum, euryops, garofanini, dimorfoteca, ranuncoli, violaciocca, barba di giove, polygala, ciclamini, rosmarino prostrato, eremophila, margherite, saxigrafa, plumbago, graminacee, leccio e sughero, piante da ricoltivare, talee radicate di piante ornamentali e da frutto, piante da frutto esotiche e mediterranee, noce pecan, prato a rotoli.