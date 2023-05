Mutui e preammortamento, Codici: vigileremo sugli impegni di Intesa Sanpaolo per tutelare i consumatori

Nessuna sanzione, ma impegni obbligatori. Questo l’esito del procedimento istruttorio avviato nel settembre scorso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Intesa Sanpaolo Spa per una presunta pratica commerciale scorretta adottata nell’attività di commercializzazione dei mutui immobiliari per i consumatori, a tasso fisso ed a tasso variabile. L’associazione Codici ha preso parte al procedimento ed ora è pronta a vigilare sul rispetto degli impegni assunti dall’istituto.

Nei documenti precontrattuali e contrattuali utilizzati dalla banca nel processo di acquisto del mutuo immobiliare, sarà indicata con chiarezza la nuova modalità di determinazione del tasso di preammortamento tecnico per i mutui a tasso variabile insieme alla nuova regola della durata del periodo di preammortamento tecnico. Il costo degli interessi di preammortamento tecnico, inoltre, sarà espressamente indicato tra le voci di costo del TAEG del mutuo, unitamente alla modalità di calcolo di tali interessi, spiegando che sono calcolati alla data di emissione del relativo documento. In tal modo, il consumatore sarà informato sul fatto che la fissazione della data di stipula incide sull’ammontare degli interessi di preammortamento tecnico, durando di più il relativo periodo, con conseguenti esborsi maggiori, se la stipula è fissata all’inizio del mese. Secondo l’Autorità, queste misure rimuovono le criticità rilevate in sede di avvio del procedimento, assicurando al consumatore, adeguatamente informato, di poter minimizzare il tempo ed il costo connesso alla fase intercorrente tra erogazione del finanziamento, con preammortamento tecnico, ed inizio del rimborso del mutuo.

“Dopo aver partecipato al procedimento istruttorio – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, seguiremo questa nuova fase della vicenda. Monitoreremo il comportamento della banca, affinché i consumatori siano effettivamente tutelati. Naturalmente, siamo pronti ad intervenire nel caso dovessero emergere delle criticità”.

È possibile segnalare il proprio caso all’associazione Codici e chiedere assistenza telefonando al numero 065571996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici.org.

COMUNICATO STAMPA