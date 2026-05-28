MusiCAssino 2026, l’Orchestra di Alatri 1 conquista la giuria con una prova impeccabile

«Elevata la difficoltà tecnica dei brani proposti, con corretta intonazione e concertazione di livello decisamente incisivo, con esiti indubbiamente notevoli, grande equilibrio orchestrale ed arrangiamento ben articolato».

Con questa solenne motivazione ufficiale, letta dinanzi alla platea del Teatro Alessandro Manzoni di Cassino, la giuria d’onore Presieduta dal M° Francesco Arturo Saponaro già direttore del Conservatorio di Frosinone e curatore di programmi musicali su Radio Rai e costituita dai Maestri Giacomo Cellucci, Enio Marfoli e Walter Di Zazzo ha consacrato il trionfo dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Alatri 1, vincitrice assoluta della terza edizione di MusiCAssino – Musica e Memoria. Un giudizio netto e rigoroso che ha accompagnato l’assegnazione del primo premio con l’eccellente punteggio di 95/100, certificando non solo l’eccellenza tecnica della prova, ma anche il valore di un percorso formativo costruito con dedizione e metodo.

Il prestigioso concorso per giovani orchestre scolastiche, dedicato alla memoria del compianto Maestro Pio Di Meo, è promosso dall’Amministrazione Comunale di Cassino, guidata dal sindaco Enzo Salera e dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione retto da Maria Concetta Tamburrini.

Sul palcoscenico cassinate si sono confrontate le orchestre scolastiche degli Istituti Comprensivi di Cassino 1, Cassino 3, Rita Levi Montalcini di Pontecorvo e, infine, Alatri 1. Tra le diverse esecuzioni al vaglio della commissione, la prova dei giovani musicisti alatrensi si è distinta fin da subito per una maturità espressiva e interpretativa di altissimo livello artistico.

I tre brani del repertorio in gara sono stati eseguiti magistralmente dai ragazzi, guidati con straordinaria competenza dai docenti di strumento: Manlio Polletta, Valeria Minicilli, Fabio Spaziani, Francesca Lupi e Luca Giuliani. Il loro metodico e appassionato lavoro didattico ha saputo fondere le singole individualità degli studenti in un organismo orchestrale compatto, capace di restituire un grande equilibrio e di emozionare profondamente il pubblico.

Questo prestigioso riconoscimento rende onore all’intera comunità di Alatri, all’Istituto Comprensivo Alatri 1, alla sua Dirigente Scolastica, Rossella Veglianti, capace di sostenere e valorizzare con lungimiranza il percorso musicale dell’Istituto e a un corpo docente che ha dimostrato una professionalità di livello superiore, portando sul palco un’orchestra matura e perfettamente armonizzata.

La vittoria ha suscitato una fortissima partecipazione emotiva. I genitori presenti in sala hanno vissuto attimi di intensa commozione e orgoglio. Il coinvolgimento ha unito e raggiunto anche chi non ha potuto essere fisicamente a teatro: grazie alla condivisione simultanea di immagini e video da parte di chi era presente, tantissime famiglie hanno seguito a distanza la premiazione, vivendo con trepidazione quei momenti, fino all’esplosione di gioia finale.

Da parte dei genitori giunge un sentito ringraziamento all’Istituto, alla Dirigente e a tutto il corpo docenti che accompagna i giovani talenti in un percorso eccezionale di crescita didattica e personale e, in particolare, ai maestri di strumento che, con un lavoro ineccepibile, hanno saputo condurre i ragazzi verso un traguardo così importante. Un successo percepito non come una semplice affermazione competitiva, ma come il coronamento di un cammino umano che ha insegnato la disciplina, l’ascolto reciproco, la collaborazione e l’amore autentico per la musica.