Musica / Città Medievali a Paliano, sindaco Alfieri: “Orgogliosi di ospitare il Festival”

Il primo cittadino:” La kermesse di musica classica rappresenta un’occasione importante per la nostra città, perché non tutto hanno l’occasione di ospitare eventi di tale spessore. Il Festival ci mette al centro dell’organizzazione degli eventi culturali in tutto il Lazio e ci rende orgogliosi”.

“Il Festival delle Città Medievali rappresenta per la nostra comunità un evento di grande spessore culturale che ci inorgoglisce.

Per noi, che come amministrazione abbiamo sempre messo al centro la cultura come valorizzazione del nostro territorio, il Festival rappresenta un occasione importante”. Così il sindaco di Paliano (Frosinone), Domenico Alfieri, parlando del Festival dei Borghi e delle Città Medievali, giunto alla 46ma edizione e in corso nella città della Ciociaria.

D- Al Festival si alternano artisti di rilievo nazionale garantendo un livello qualitativo di primo piano. Paliano in estate si sente un po’ “Capitale” della musica classica?

– “Sicuramente sì. Non tutti hanno l’occasione di ospitare eventi di tale spessore. Per questo motivo voglio ringraziare il Maestro Mariozzi che si fa promotore di questi eventi nella nostra città con grande passione e professionalità e la BCC di Paliano senza la quale tutto ciò non sarebbe possibile”.

– Quanto è importante per l’immagine della città ospitare una manifestazione storica come il Festival dei Borghi e delle Città Medievali?

“ Ha un importanza rilevante.

Ci mette al centro dell’organizzazione degli eventi culturali in tutto il Lazio e ci rende orgogliosi”.

– Quali risvolti positivi sta notando per la città anche sul piano turistico?

“Paliano è sempre più al centro dell’attenzione. Sono molteplici le iniziative culturali di cui è protagonista e che ospita e le stesse richiamano sempre più visitatori che apprezzano continuamente anche le bellezze della nostra città e ci aiutano a farle conoscere ancor di più”.