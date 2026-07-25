Musica barocca a Ceccano. Il sindaco Querqui: «Straordinaria qualità artistica»

Il disco del trio Patamia-Mattacchione-Tiberia, esibitosi in biblioteca, entra a far parte del patrimonio della Biblioteca comunale. “Vibrazioni” continuerà con “UttriFest”: teatro, giocoleria e circo di strada per bambini.

Il “Concerto di Musica Barocca”, ospitato dall’auditorium della Biblioteca comunale nell’ambito di “Vibrazioni – Le Feste di Ceccano”, è stata un’esperienza di straordinaria qualità artistica. Un sentito ringraziamento ai protagonisti della serata: Angelo Patamia, Francesco Maria Mattacchione e il ceccanese Riccardo Tiberia, che con talento e sensibilità hanno portato tutti in un affascinante viaggio tra le pagine di Bach e Scarlatti, regalando emozioni autentiche e un’esecuzione di altissimo livello.

Un momento particolarmente significativo è stato quello dedicato alla presentazione del disco inciso dal trio per “Da Vinci Classics”, culminato con la donazione ufficiale di una copia al Comune di Ceccano. È entrata a far parte del patrimonio della Biblioteca comunale “Filippo Maria De Sanctis”, arricchendo la nostra Comunità con un’importante testimonianza culturale.

Grazie a tutti coloro che hanno scelto di essere presenti, riempiendo la sala con partecipazione e calore. La vostra presenza è il segnale più bello di una Città che ama la Cultura e continua a sostenerla con entusiasmo.

Ceccano continua a crescere anche attraverso eventi come questo, che valorizzano il talento, la bellezza e il piacere di condividere insieme momenti di autentica arte. Con l’assessore Alessandro Ciotoli, delegato alle Politiche Culturali, abbiamo portato a casa finanziamenti record per 213 mila euro in materia di cultura, spettacoli ed eventi, di cui 70mila per il progetto “Vibrazioni”.

La prossima “Vibrazione” sarà “UttriFest”, una serata di teatro, giocoleria e circo di strada per bambini. Giovedì 30 luglio 2026, la Villa Comunale di Ceccano si trasformerà in un grande circo a cielo aperto, un appuntamento pensato per far vivere alle famiglie una notte di meraviglia e divertimento condiviso. Il nome nasce da “uttri”, la parola della nostra tradizione dialettale che indica proprio i bambini, ed è un omaggio diretto a chi questa festa la vivrà con gli occhi più curiosi e sinceri. A cura del Circus Karakasciò, la serata porta in scena artisti capaci di incantare grandi e piccoli con giocoleria, acrobazie e momenti di teatro di strada, in un susseguirsi di emozioni pensate per stupire senza mai perdere il sorriso.

“Vibrazioni” continua a raccontare Ceccano attraverso linguaggi diversi, capaci di parlare a ogni età e di riempire le sere d’estate con occasioni di incontro genuino tra famiglie, bambini e comunità. La programmazione del Comune, dopo il XVIII “Festival Alviti” e la “Festa di San Giovanni”, entra nel vivo con l’unica manifestazione finanziata dalla Regione Lazio a un Comune ciociaro in risposta al bando per lo spettacolo dal vivo.