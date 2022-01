Musica, arte e laboratori creativi per i piccoli: l’Epifania di Ferentino

“Con gli eventi in programma questo weekend si chiude la carrellata di appuntamenti legati alle festività natalizie: un bilancio più che entusiasmante, non solo per la partecipazione della comunità nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, ma anche per aver contribuito, nonostante le limitazioni legate all’emergenza ancora in atto e grazie al senso di responsabilità dimostrato dalla nostra cittadinanza, a rendere questi giorni un po’ più sereni e comunque allegri soprattutto per i più piccoli e le loro famiglie”.

Sono soddisfatti il sindaco Antonio Pompeo, e l’assessore a Cultura e Turismo, Angelica Schietroma, del Natale di Ferentino: un calendario ricco e variegato, che ha conquistato il favore di tutte le fasce d’età, facendo registrare un grande successo di pubblico in tutte le manifestazioni organizzate in città e nelle tante occasioni di incontro ‘online’, come la divertentissima tombola. Senza dimenticare lo spettacolo permanente delle luminarie, che hanno attirato tantissimi visitatori da tutta la provincia e anche da fuori regione.

Ultimi appuntamenti, dunque, quelli del weekend dell’Epifania, a cominciare da domani sera, mercoledì 5 gennaio 2022, con l’arrivo, alle ore 21.30, della Befana in piazza Matteotti e, a seguire, uno spettacolo a sorpresa che certamente catturerà l’attenzione di grandi e piccini. Il tutto sarà trasmesso in diretta sui profili social del sindaco e sul canale Youtube del Comune di Ferentino.

Il 6 gennaio 2022, a partire dalle 10.30, e sempre in modalità streaming, ci saranno i laboratori creativi dell’associazione ‘I Carillon’, dal titolo ‘La Befana Operosa’ e, dalle ore 16, ‘La Befana pasticciona…’ a cura dell’associazione ‘Airone’. Alle ore 17, invece, sarà la volta del ‘FantasyClown Show’ con Skarabokkio.

Sempre il 6 gennaio torna anche l’appuntamento con la musica e il concerto della Banda giovanile ‘Città di Ferentino’, diretta dal maestro Luigi Bartolini, nella chiesa di Santa Maria Maggiore alle ore 18. Per partecipare è necessaria la prenotazione attraverso WhatsApp al numero 353.3756695 dalle ore 9 alle ore 17 della stessa giornata. All’ingresso saranno richiesti il Super Green Pass e la mascherina FFP2.

In chiusura, venerdì 7 gennaio 2022, sarà possibile ammirare opere e progetti di numerosi artisti in esposizione alla Galleria d’arte Harpax.

“Vogliamo ringraziare la Pro loco del presidente Luciano Fiorini, – concludono Pompeo e Schietroma – le associazioni cittadine, i volontari e l’intera macchina organizzativa e della sicurezza: è soltanto con il contributo di tutti che è stato reso possibile offrire una programmazione variegata e pensata per soddisfare esigenze trasversali, incontrando il favore di famiglie, giovani e anziani e creando piacevoli momenti di socialità in tutta sicurezza. Augurando a tutti un buon 2022, vi diamo appuntamento ai prossimi eventi”.

