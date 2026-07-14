Musica ad alto volume nella notte: denunciati gestore e DJ

Ad Aquino, a conclusione di specifici accertamenti, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino, due persone ritenute responsabili in concorso del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.I deferiti sono il legale rappresentante e gestore di un esercizio commerciale situato ad Aquino e il disc jockey incaricato dell’intrattenimento musicale.Il provvedimento scaturisce da un intervento effettuato da una pattuglia dell’Arma nel corso di un recente servizio di controllo notturno. Giunti presso il locale a notte inoltrata, i Carabinieri hanno accertato la presenza di una serata musicale in pieno svolgimento. L’intrattenimento, generato tramite l’utilizzo di una consolle e di potenti casse acustiche, veniva diffuso ad altissimo volume, recando grave disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei residenti della zona.I successivi controlli amministrativi condotti dai militari hanno inoltre permesso di appurare che l’evento musicale era stato organizzato in totale assenza dei prescritti titoli autorizzativi.Al termine delle verifiche di rito, per il gestore del locale e per il DJ è scattata la segnalazione alla Procura di Cassino. L’operazione si inserisce nel quadro del costante monitoraggio del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, finalizzato a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di pubblici spettacoli e a tutelare la tranquillità dei cittadini.

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