“Music Under The Rock”, a Castro di Volsci (FR) l’evento live dell’estate 2020

La pandemia non ferma “Music Under The Rock”, il festival di Castro dei Volsci che quest’anno taglia il prestigioso traguardo della decima edizione in programma dal 18 al 23 Agosto, una delle poche grandi kermesse della provincia a restare sulle scene live in questa estate così particolare, grazie alla caparbietà, l’impegno e la passione degli organizzatori ed il fondamentale contributo dell’Amministrazione Comunale di Castro dei Volsci, della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone. Una rassegna musicale divenuta appuntamento imperdibile per gli amanti della musica avendo portato in Ciociaria artisti di caratura nazionale ed internazionale quali Inner Circle, Max Romeo, Francesco Baccini, Eric Gales, Marina Rei e Paolo Benvegnù, Pino Scotto, Junior Kelly, Omar Pedrini, Almamegretta e tanti altri. Sarà una manifestazione all’insegna della sicurezza, gli organizzatori si stanno adoperando per rispettare tutte le disposizioni sanitarie necessarie: “L’allestimento del festival quest’anno è piuttosto delicato perché – spiega il direttore artistico Daniele Basile – abbiamo a che fare con misure stringenti dovute all’emergenza sanitaria. Fortunatamente i concerti si svolgono in uno spazio molto ampio in grado di ospitare un numero di persone congruo in tutta sicurezza, ed è prevista un’area riservata alle persone con disabilità. Tra gli stands ospiteremo anche enti che si occupano di temi sociali”. Saranno tre le serate dedicate ai grandi big della musica, in una delle quali ad esibirsi sarà la storica band italiana dei Banco del Mutuo Soccorso con il loro proverbiale rock progressivo: “Siamo orgogliosi di poter ospitare un pezzo della musica italiana sul nostro palco mentre per i restanti nomi occorre ancora aspettare qualche giorno ma siamo in dirittura d’arrivo con due grandi artisti. I tempi sono strettissimi così come le risorse economiche ma puntiamo comunque ad ospitare una grande line up”. Music Under The Rock intende continuare ad essere anche una vetrina per i giovani offrendo un palco dove potersi esprimere. Dal 18 al 20 Agosto ci sarà spazio per il contest delle band emergenti: “Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per artisti in fase di crescita. I gruppi – sottolinea il presidente Paolo Ricci – arrivano da tutta Italia e oltre ad un premio in denaro riceveranno la possibilità di esibirsi in una delle ultime tre serate aprendo il concerto di un big”.

