Museo della Media Valle del Liri aperto per la F@Mu

Domenica 13 ottobre torna la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, quest’anno dedicata alla sostenibilità ambientale.

Il Museo della Media Valle del Liri sarà aperto dalle 9.00 alle 13.00 con visite e attività laboratoriali per tutta la famiglia.

Alle 10.30 (durata 1 ora) è prevista una visita guidata per le famiglie.

Alle 11.30 (durata 1 ora) parleremo con i più piccoli di sostenibilità ambientale e delle buone pratiche legate al rispetto del nostro pianeta.

Per l’occasione l’Associazione Carpe Diem di Sora allestirà nel Museo un breve percorso dedicato ai temi dell’ambiente, della prevenzione, dell’alimentazione e della lotta agli sprechi.

Sarà una mattinata dedicata alle famiglie, che potranno così ritrovarsi insieme al museo per godere della storia e dell’archeologia, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi, per crescere confrontandosi con gli altri.

COMUNICATO STAMPA