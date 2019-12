Museo del Sax: SAXOCHRISTMAS con Attilio Berni e ConCorde Choir dir. Nina Pedersen

ATTILIO BERNI Saxofonista, clarinettista, storico e collezionista. Diplomato in clarinetto è stato allievo di Claudio Fasoli e di Vincenzo Mariozzi. È membro onorario dell’Association des Collectionneurs d’Instruments à Vent di Parigi e testimonial delle fabbriche EPPELSHEIM (Germania), J’ELLE STAINER (Brasile), LABJAZZ (Svizzera) e HSM-MASTERPIECES (Inghilterra).

Ha organizzato mostre e conferenze sul saxofono nei Conservatori di Musica di Roma, L’Aquila, Bari ed Avellino e al Salone della Musica Classica e Jazz di Ferrara, nella Sala Anselmi di Viterbo, a Perugia Classico, al Museo degli strumenti musicali di Berlino, alle Scuderie Aldobrandini di Frascati, a Palazzo Valentini di Roma, nella Chiesa del Carmine ad Avelino, per il 5° World Saxophone Congress a Bangcok, al Jazzt di Collescipoli, all’Accademia delle Belle Arti di Lecce, al Castello Reale di Moncalieri, al Festival Musica e poesia nel jazz di Cagliari, a Musica Antiquaria a Cesena, al MIM di Bruxelles ed al World Saxophone Congress di Zagabria.

Molteplici le collaborazioni cinematografiche e televisive come consulente musicale tra le quali: “La leggenda del pianista sull’oceano” di G. Tornatore, “The Talented Mr. Ripley” di A. Minghella, “The Blue River” di P. Scharnk, “The Gangs of New York” di M. Scorsese, “Speciali” televisivi sugli strumenti musicali vintage e la propria collezione prodotti per La7, Jazz Channel, Canale5, Italia 1, Rete4 e RAI.

Con vari ensemble si è esibito in alcuni dei teatri più prestigiosi italiani ed europei: MIM Theatre di Bruxelles (Belgio), Potsdam (Germania), Valladolid (Spagna), Opéra di Bordeaux, Abbazia di St. Michel en Thierache (Francia), Casa del Jazz, Auditorium della Conciliazione, Parco Auditorium della Musica (Italia), Teatro Lisinski di Zagabria (Croazia).