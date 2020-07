Museo del Sax: MAURO BOTTINI 4tet in BY NIGHT

Terza settimana di programmazione della rassegna dei concerti estivi FAI BEI SUONI al Museo del Saxofono di Fiumicino. Sabato 11 luglio è di scena il MAURO BOTTINI 4et con BY NIGHT, un concerto che esplora i colori e i suoni della notte. Di notte i musicisti vivono la loro vera vita e dalla notte nascono i brani di questo straordinario quartetto composto da Mauro Bottini (saxofoni), Cristiano Coraggio (batteria), Marco Massimi (basso elettrico) e Antonino Zappulla (Fender Rhodes/organo). Atmosfere sfumate e fascinose, eterogenee sensazioni di un live set per uno spettacolo suadente che prende per mano gli ascoltatori spaziando dai timbri fusion e funk fino alle più melodiche ballads d’atmosfera. Un repertorio di brani originali e di grandi standard jazz che dipinge un modo di sentire, di essere, di stare nei ritmi della notte, cornice congeniale al jazz, delle cui atmosfere lievi, melanconiche e passionali questo progetto esprime le movenze, gli sguardi, le atmosfere, la sensualità. Il suono caldo ed avvolgente del saxofono di Mauro Bottini, leader del quartetto, avvince, s’insinua e strega palesandosi, con i suoi affiatati compagni di viaggio, in un interplay diretto e lineare ma, nello stesso tempo, suggestivo e coinvolgente.

I concerti della rassegna proseguiranno solo il sabato sera, sempre alle ore 21:30. Gli eventi saranno gestiti ed organizzati nel pieno rispetto di tutte le normative anti-covid 19 permettendo. L’ingresso prevede la prenotazione obbligatoria con prevendita sul sito liveticket o chiamando i numeri 06.61697862 – 347.5374953. Gli spettacoli si terranno nel giardino esterno del Museo, con una capienza massima consentita di 65 persone. Prima dell’inizio del primo concerto è previsto un apericena d’intrattenimento.