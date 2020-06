MUSEO DEL SAX: Infiniti dialetti (3 luglio) e Monica Gilardi quartet (4 luglio)

Un suonatore gira l’Italia per ascoltare e ripetere, fra divagazioni, citazioni, ricordi e piccoli aneddoti arriva a chiedersi “ma il dialetto cos’è?” Il finale sembra scritto: La risposta non c’è. Musiche originali e racconti in uno spettacolo emozionante. Cosa succede nel terzo millennio quando il dialetto sembra ormai aver abbandonato ogni campo d’azione e ogni sua ragione d’uso in tutti gli ambiti della vita associata? Aveva ragione Leonardo Sciascia quando decretava la morte definitiva del dialetto, sostenendo che ogni tentativo di riportarlo in vita sarebbe stata un’operazione di necrofilia? Italiano e dialetti si compenetrano e si travasano l’un l’altro così come le musiche originali di Marco Turriziani si fondono ed amalgamano con i racconti di Massimilano Graziuso e rendono lo spettacolo emozionante e divertente.

MASSIMILIANO GRAZIUSO

Musicista, attore, regista, diplomato in clarinetto e con laurea Specialistica in Storia contemporanea. E’ stato componente dell’Orchestra del Theater des Westens e al Volksbuhne am Rosa Luxemburg di Berlino e clarinetto basso nell’Orchestra Sinfonica della Rai di Roma e dell’Accademia di Santa Cecilia.

Nel 2000, per il decennale della scomparsa di Luigi Nono, all’Università Ca’ Foscari di Venezia, esegue A Pierre. Dell’azzurro silenzio, inquietum.

Nel 2006 e 2007 partecipa con interventi di satira politica alla trasmissione Tetris condotta da Luca Telese. Nel 2007 viene invitato da Ascanio Celestini al Festival Bella Ciao con il monologo Equivoci e la Memoria. Nel 2010 è ospite al Festival Teatri di Gioia diretto da Dacia Maraini. E’ stato vincitore del Premio Ugo Betti 2006 come miglior monologo di satira sociale, del Festival del Teatro Visibile 2009 come miglior spettacolo. Al suo attivo 7 spettacoli: Non mi occupo del ferragosto, A che punto è l’alba, Equivoci, Grandissimo tesoro mio, L’Involucro, Il paese è reale! e Infiniti dialetti

MARCO TURRIZIANI

Diplomato in contrabbasso si è perfezionato con Donato Renzetti, Dario Lucantoni, Will Humburg, Massimo De Bernard. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive come Le Iene e Telenauta su ITALIA1. Ha pubblicato due album di canzoni: Bastava che ci capissimo io e i miei (2006) per l’etichetta Interbeat e Straniero uscito nel 2012 per l’Egea. Ha composto le musiche per i cortometraggi “Vulkanmann” di Henning Christiansen (Amburgo) 2015, “Berlin Ring” di Paulina Nurkowska (Berlino) 2015, “Northern Star” di Norah Dineen (Berlino-Dublino) 2018. È di prossima uscita un lavoro discografico con il poeta francese Michel Houellebecq.