Museo del Sax: DUO CAMILLETTI, dove la musica classica si fa gioco

Un concerto vuole essere una risposta implicita alla seguente domanda: è possibile, senza intaccarne il valore, immaginare Mozart, Beethoven e Schumann che si dilettano con armonia e melodia come farebbe uno qualsiasi degli allievi che frequentano le nostre scuole di musica? A rispondere al quesito saranno le performance di due giovani ragazzi, Yumi e Kiro Camilletti, che si diletteranno in creazioni musicali sul palco del Museo del Sax, domenica 25 ottobre alle ore 18:00, seguendo il principio didattico che è il gioco il principale fulcro attorno a cui costruire un solido e duraturo interesse nei confronti dell’apprendimento non soltanto nel caso dell’infanzia ma anche per fasce di età ormai sempre più ampie.

Tutti i grandi compositori, chi più chi meno, hanno giocato con la musica, e molto spesso lasciando capolavori di inestimabile valore proprio grazie alla spinta inesauribile di questo profondo bisogno dell’uomo. I brani che saranno eseguiti rappresentano allora un piccolo (e non certo esaustivo) campionario di come alcuni autori, di epoche anche molto diverse, hanno inteso il gioco musicale.

Si parte con Saverio Mercadante, compositore che, prendendo a prestito un tema celeberrimo di Mozart, si propose, attraverso manipolazioni successive, di esplorarne le potenzialità melodiche in un crescendo di virtuosismo tecnico tipico tanto del più classico dei giochi di abilità come dei moderni videogames. Non desidera essere da meno Mendelssohn che, volendo prepararci a ogni sorta di sorpresa, non esita a definire il suo Rondò op. 14 “capriccioso”. È invece un tradizionale gioco di imitazioni quello che ritroviamo nei brani di Liszt e Debussy: descrizione tutta romantica di un sentimento, o forse di una sua aspirazione, nel Sogno d’amore del celebre virtuoso ungherese; quasi la trasposizione in musica di un dipinto impressionista raffigurante riflessi e scintilli dei Giardini sotto la pioggia nel caso dell’altrettanto celebre francese. Georges Hue presenta una Fantasia, all’insegna del gioco di libera associazione, con l’intento sempre di stupire e affascinare attraverso il nuovo e la capacità di sorprendere. Restano Casella e Poulenc, due artisti che dell’estro e dell’invenzione hanno fatto una bandiera. Racconti affascinanti e misteriosi, raffinati giochi di incastri ritmici e trasformazioni timbriche mozzafiato non mancheranno poi nella Barcarola e Scherzo e nella Sonata per flauto e pianoforte. Al termine del concerto ci sarà spazio per un ultimo gioco e un’ultima sorpresa. Ma tale resta, perché l’intera esibizione va goduta appieno dal vivo.

Un’occasione in più per visitare anche il Museo con la più grande collezione di saxofoni al mondo, concepito e diretto dal plurisaxofonista Attilio Berni.