Museo del Sax: concerto due Taddei-Nicolardi

JACOPO TADDEI (saxofono)

A soli 23 anni, il saxofonista Jacopo Taddei, è alla ribalta della scena musicale classica internazionale. “Sax hero” è stato definito sul “Corriere della Sera”. Apprezzato per la sua tecnica brillante, unita a delicatezza ed esuberanza, nel 2015 vince i prestigiosi “Premio Claudio Abbado” e “Premio del Conservatorio di Milano”. Nato a Portoferraio nel 1996,comincia gli studi musicali ad otto anni. Si diploma con dieci e lode e Menzione d’Onore al Conservatorio Rossini di Pesaro con F.Mondelci e si laurea Magna Cum Laude e Menzione d’Onore al Conservatorio Verdi di Milano, con M.Marzi. Ventiquattro primi premi assoluti ottenuti nelle 24 competizioni internazionali alle quali ha partecipato… solo per citarne alcuni, Salieri Zinetti, Luigi Nono, F.Cilea di Palmi. Nel 2015 vince ad Umbria Jazz una Borsa di Studio per il Berklee College of Music di Boston dove gli è riconosciuta un’ulteriore cospicua fellowship. Tiene recitals nelle più rinomate sale da concerto, Sala Verdi a Milano, Teatro Argentina in Roma, Auditorium Università di Milano, Parco della Musica di Roma, Teatro degli Arcimboldi, Dal Verme, Litta, Filodrammatici in Milano, Teatro d’Opera del Maggio Musicale, Auditorium di Milano, Berklee Performance Center. Si esibisce da solista con Orchestre come I Solisti di Mosca, OrchestraUniMi, Divertimento Ensemble, G.A.M.O. Ensemble e collabora con l’Orchestra della Scala, Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia, Orchestra de I Pomeriggi Musicali. Ha suonato sotto la direzione di bacchette prestigiose: Y.Bashmet, A.Pappano, D.Gatti, Y.Sugiyama, D.Smith, B.Aprea, F.Gesualdi, V.Vitrenko.

Dal 2019 è primo saxofono soprano nell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Nella Stagione 2018/19 si è esibito a New York (concerto d’apertura del New York Chamber Music Festival) , a Miami Miami International Piano Festival Academy , Stoccarda (Italienisches Kulturinstitut), a Hong Kong (Y Theatre) e in Argentina (Sociedad Italiana a Salta), Teatro San Carlo di Modena, Palazzo Ducale di Pavullo, Auditorium di San Filippo a Fossombrone, Auditorium Secco Suardo di Bergamo, Arengario di Monza, Sala Puccini del Conservatorio Verdi di Milano, Teatro Gentile di Fabriano, Università di Camerino, Fondazione Stelline a Milano, Auditorium San Nicolò di Chioggia, Accademia Filarmonica Romana, Accademia di Francia a Roma, Centro culturale francese di Napoli, Teatro Filodrammatici e al Teatro Spazio89 di Milano, Conservatorio L.Cherubini di Firenze,

Artista in residenza della Società dei Concerti di Milano già nella scorsa Stagione, nel 2020/21, sempre per la stessa Fondazione, a febbraio sarà solista con i Numberger Symphoniker al Conservatorio di Milano in Sala Verdi e a Norimberga. Il suo secondo CD è stato realizzato per Concerto Classics e Skira. Nel 2017 gli è stata conferita la Medaglia della Camera dei Deputati.