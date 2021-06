Museo del Sax: al via la rassegna “Fai Bei Suoni” con Pellini-Cuscito Quintet (26) e Duo Camilletti (27)

Un sodalizio artistico che risale al lontano 1989, quello tra Fabiano Red Pellini e Giorgio Cùscito, che li ha visti insieme in concerti, dischi, trasmissioni radiofoniche e festival nazionali e internazionali di jazz, spesso in duo, o nello storico “Blue Mainstream Trio” del compianto batterista Nick Mandarino, nei “Ghosts Of The Twenties” di Red o nei “Kansas City Seven” di Giorgio: sempre, da sempre, al massimo livello nella produzione di jazz tradizionale e swing di qualità, e per questo citati entrambi nella monumentale opera letteraria di Adriano Mazzoletti “Il jazz in Italia”.

La collaborazione si interrompe per circa vent’anni, durante i quali Red continua a sfornare dischi preziosi con le sue “Gang”, sviluppa uno stile possente e inimitabile al sax tenore e fa tournée di successo in Giappone e a Hong Kong, mentre Giorgio passa dal pianoforte al sassofono, promuove la “carrambata” fra il jazz e il ballo, ed esporta lo swing italiano sia all’estero che nel mondo del jazz istituzionale: intuizioni che gli valgono la targa di “ambasciatore dello swing a Roma” dalla comunità dei Lindyhoppers.

Oggi di nuovo insieme! Sotto il segno del jazz tradizionale e dello swing, e con un gruppo stellare: al contrabbasso il grande Guido Giacomini, amatissimo nel mondo del lindyhop per i suoi “Swing Dogs” e noto anche come versato chitarrista e originale cantante; alla batteria il veterano Carlo Battisti, che vanta collaborazioni con grandissimi musicisti della “swing era” come Harry Edison, Bud Freeman, Earle Warren; al pianoforte Alessio Magliari, giovane promessa del jazz italiano.